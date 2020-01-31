Kentsel dönüşümde kararlıyız

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ kent merkezindeki depremde etkilenen Mahmut Paşa Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. İncelemelerinin ardından değerlendirmelerde bulunan Bakan Kurum, kentsel dönüşümde kararlı olduklarını söyledi. Bakan Kurum, Elazığ'daki hasar tespit çalışmalarının yüzde 40'ının tamamlandığını belirterek, "Elazığ'da bin tane Tarımköy uygulamasını yapacağız. Çelik konstrüksiyon binalar inşa edeceğiz. Ahırları olan vatandaşlarımız için de ahır uygulamasını gerçekleştireceğiz. Aynı uygulamayı Malatya'da da gerçekleştireceğiz. Hem Malatya, hem de Elazığ belediyelerimiz, hem de ilçe belediyelerimize 20,5 milyon lira nakdi destek sağladık" dedi.

VATANDAŞLARIMIZIN YARASINI SARACAĞIZ

Lazer tarayıcıları ve mobil laboratuvarlarla detaylı bir inceleme yapıldığını ve süratle hasar tespitinin neticelendirileceğini belirten Kurum, "3- 4 gün içerisinde büyük bir çoğunluğunu acil olanları tespit edeceğimiz süreçte kalıcı konutlarımızı da hızlı bir şekilde yapıp, vatandaşımızın yarasını saracağız. Biz kentsel dönüşümle ilgili kararlıyız. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi bedeli ne olursa olsun biz, hasarlı, deprem riski taşıyan konutları dönüştüreceğiz. Bugüne kadar Van'da, Bingöl'de, Afyon'da ne yaptıysak, aynı kararlıkla Elazığ'da vatandaşlarımızın yarasını saracağız" diye konuştu.

HER TÜRLÜ KARAR ALINMIŞ DURUMDA

Bakan Kurum, Elazığ'ın afet bölgesi kapsamına alınmasına yönelik yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: "Elazığ için etkinlik oluru, afetten etkilendiğini İçişleri Bakanımız açıkladı. Bu çerçevede Elazığ ve tüm ilçelerinde etkinlik oluru ilan edip çalışmalarımızı yürütüyoruz. Yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde hasar tespit raporları bittiği zaman vatandaşlarımız hak sahibi olabilecekler. Dolayısıyla afet bölgesi ilanı veya etkinlik olurunun birbirinden farkı yok. Etkinlik oluru bünyesinde biz vatandaşlarımızın kalıcı konutlarının inşasına başladık. Etkinlik oluru çerçevesinde KOSGEB, vatandaşlara kredi verecek. Borçların ötelenmesine yönelik kararımız açıklandı. Dolayısıyla afet bölgesinde alınması gereken, ötelenmesi gereken her türlü karar alınmış durumdadır."

GEREKLİ HUKUKİ SÜRECİ BAŞLATACAKLAR

Kurum, Elazığ'da depremin ardından kira artış iddialarına yönelik yaptığı açıklamada ise "Bu konuyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'mız araştırmalarına yapıyorlar. Geriye dönük evraklar, gelir vergileri inceleniyor. Böyle bir durum tespit edilmesi halinde gerekli hukuki süreci başlatacaklar. Ben Elazığ'ın genelinde olmadığını düşünüyorum. Elazığ, birlik ve beraberlik içerisindedir. Bütün vatandaşlarımızla birlikte hareket ediyoruz. Yaralarımızı hep birlikte saracağız. En geç 10-15 gün içerisinde konteyner kentimiz kurulacak" diye konuştu. Bakan Kurum, ağır ve orta hasarlı binalara girilmemesi uyarında bulundu.

Deprem mağdurlarına 80 milyon TL toplandı

AFAD ve Kızılay'ın kurduğu çadırlara yerleştirilen depremzedeler, bu zorlu süreci geride bırakmak için çaba gösteriyor.

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ depreminin ardından yürütülen çalışmalarla ilgili açıklama yaptı. Bölgede, şu ana kadar büyüklüğü 4'ün üzerinde 22 artçı olmak üzere toplam 1565 artçı deprem meydana geldiği kaydedilen açıklamada, "Hasar tespit çalışmalarını yürüten 1030 teknik personelin çalışması sonucunda, Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta şu ana kadar incelenen 30 bin 848 binadan 547'sinin yıkıldığı, 6 bin 270'inin ağır hasar aldığı, 962'sinin orta ve 10 bin 273'ünün az hasarlı olduğu belirlenmiştir. Acil olarak yıkılacak 180 binanın tespit edildiği çalışmalarda, 12 bin 615 binanın ise hasarsız olduğu tespit edilmiştir. 372 TIR dolusu ihtiyaç malzemesi, AFAD Başkanlığı koordinasyonunda bölgeye ulaştırılmıştır. Bölgeye toplam 26 bin 517 aile çadırı, 400 genel maksatlı çadır, 45 bin 278 yatak, 86 bin 318 battaniye, 3 bin 244 uyku seti, 8 bin 776 ısıtıcı, 219 bin 730 paketli gıda sevk edilmiştir" denildi.

ACİL YARDIM ÖDENEĞİ 14 MİLYON TL'YE ÇIKARILDI

Bölgede nakit gerektiren ihtiyaçların karşılanması için Elazığ ve Malatya Valiliği emrine, toplam 14 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildiği belirtilen açıkalamada, "Aziz milletimizin yoğun ilgisi ile devam eden Elazığ ve Malatya Yardım Kampanyası sonucunda, şu ana kadar, banka hesaplarında 51 milyon 843 bin 636 lira, SMS sisteminde 27 milyon 756 bin 380 lira olmak üzere toplam 79 milyon 600 bin 16 lira yardım toplanmıştır" ifadelerine yer verildi. Ayrıca, bölge halkına psikolojik ve sosyal desteğin artırılması için personel sayısının 286'ya çıkarıldığı kaydedildi.

15 YERE WİFİ NOKTASI

Öte yandan AFAD, ücretsiz internet hizmeti sunmak için Malatya Caddesi ve Harput ile arasında mahalle parklarının da yer aldığı 15 ayrı yerde ücretsiz WiFi ve şarj noktaları oluşturdu.