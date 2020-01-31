1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kentsel dönüşümde kararlıyız

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'daki depremin ardından başlatılan hasar tespitinin yüzde 40'ının tamamlandığını ifade ederek, "Biz kentsel dönüşümle ilgili kararlıyız. Bedeli ne olursa olsun biz, hasarlı, deprem riski taşıyan konutları dönüştüreceğiz. Bugüne kadar Van'da, Bingöl'de, Afyon'da ne yaptıysak, aynı kararlıkla Elazığ'da vatandaşlarımızın yarasını saracağız" dedi.
 31 Ocak 2020 07:06
Yazdır
Kentsel dönüşümde kararlıyız

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ kent merkezindeki depremde etkilenen Mahmut Paşa Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. İncelemelerinin ardından değerlendirmelerde bulunan Bakan Kurum, kentsel dönüşümde kararlı olduklarını söyledi. Bakan Kurum, Elazığ'daki hasar tespit çalışmalarının yüzde 40'ının tamamlandığını belirterek, "Elazığ'da bin tane Tarımköy uygulamasını yapacağız. Çelik konstrüksiyon binalar inşa edeceğiz. Ahırları olan vatandaşlarımız için de ahır uygulamasını gerçekleştireceğiz. Aynı uygulamayı Malatya'da da gerçekleştireceğiz. Hem Malatya, hem de Elazığ belediyelerimiz, hem de ilçe belediyelerimize 20,5 milyon lira nakdi destek sağladık" dedi.

VATANDAŞLARIMIZIN YARASINI SARACAĞIZ

Lazer tarayıcıları ve mobil laboratuvarlarla detaylı bir inceleme yapıldığını ve süratle hasar tespitinin neticelendirileceğini belirten Kurum, "3- 4 gün içerisinde büyük bir çoğunluğunu acil olanları tespit edeceğimiz süreçte kalıcı konutlarımızı da hızlı bir şekilde yapıp, vatandaşımızın yarasını saracağız. Biz kentsel dönüşümle ilgili kararlıyız. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi bedeli ne olursa olsun biz, hasarlı, deprem riski taşıyan konutları dönüştüreceğiz. Bugüne kadar Van'da, Bingöl'de, Afyon'da ne yaptıysak, aynı kararlıkla Elazığ'da vatandaşlarımızın yarasını saracağız" diye konuştu.

HER TÜRLÜ KARAR ALINMIŞ DURUMDA

Bakan Kurum, Elazığ'ın afet bölgesi kapsamına alınmasına yönelik yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: "Elazığ için etkinlik oluru, afetten etkilendiğini İçişleri Bakanımız açıkladı. Bu çerçevede Elazığ ve tüm ilçelerinde etkinlik oluru ilan edip çalışmalarımızı yürütüyoruz. Yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde hasar tespit raporları bittiği zaman vatandaşlarımız hak sahibi olabilecekler. Dolayısıyla afet bölgesi ilanı veya etkinlik olurunun birbirinden farkı yok. Etkinlik oluru bünyesinde biz vatandaşlarımızın kalıcı konutlarının inşasına başladık. Etkinlik oluru çerçevesinde KOSGEB, vatandaşlara kredi verecek. Borçların ötelenmesine yönelik kararımız açıklandı. Dolayısıyla afet bölgesinde alınması gereken, ötelenmesi gereken her türlü karar alınmış durumdadır."

GEREKLİ HUKUKİ SÜRECİ BAŞLATACAKLAR

Kurum, Elazığ'da depremin ardından kira artış iddialarına yönelik yaptığı açıklamada ise "Bu konuyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'mız araştırmalarına yapıyorlar. Geriye dönük evraklar, gelir vergileri inceleniyor. Böyle bir durum tespit edilmesi halinde gerekli hukuki süreci başlatacaklar. Ben Elazığ'ın genelinde olmadığını düşünüyorum. Elazığ, birlik ve beraberlik içerisindedir. Bütün vatandaşlarımızla birlikte hareket ediyoruz. Yaralarımızı hep birlikte saracağız. En geç 10-15 gün içerisinde konteyner kentimiz kurulacak" diye konuştu. Bakan Kurum, ağır ve orta hasarlı binalara girilmemesi uyarında bulundu.

Deprem mağdurlarına 80 milyon TL toplandı

AFAD ve Kızılay'ın kurduğu çadırlara yerleştirilen depremzedeler, bu zorlu süreci geride bırakmak için çaba gösteriyor.

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ depreminin ardından yürütülen çalışmalarla ilgili açıklama yaptı. Bölgede, şu ana kadar büyüklüğü 4'ün üzerinde 22 artçı olmak üzere toplam 1565 artçı deprem meydana geldiği kaydedilen açıklamada, "Hasar tespit çalışmalarını yürüten 1030 teknik personelin çalışması sonucunda, Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta şu ana kadar incelenen 30 bin 848 binadan 547'sinin yıkıldığı, 6 bin 270'inin ağır hasar aldığı, 962'sinin orta ve 10 bin 273'ünün az hasarlı olduğu belirlenmiştir. Acil olarak yıkılacak 180 binanın tespit edildiği çalışmalarda, 12 bin 615 binanın ise hasarsız olduğu tespit edilmiştir. 372 TIR dolusu ihtiyaç malzemesi, AFAD Başkanlığı koordinasyonunda bölgeye ulaştırılmıştır. Bölgeye toplam 26 bin 517 aile çadırı, 400 genel maksatlı çadır, 45 bin 278 yatak, 86 bin 318 battaniye, 3 bin 244 uyku seti, 8 bin 776 ısıtıcı, 219 bin 730 paketli gıda sevk edilmiştir" denildi.
ACİL YARDIM ÖDENEĞİ 14 MİLYON TL'YE ÇIKARILDI
Bölgede nakit gerektiren ihtiyaçların karşılanması için Elazığ ve Malatya Valiliği emrine, toplam 14 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildiği belirtilen açıkalamada, "Aziz milletimizin yoğun ilgisi ile devam eden Elazığ ve Malatya Yardım Kampanyası sonucunda, şu ana kadar, banka hesaplarında 51 milyon 843 bin 636 lira, SMS sisteminde 27 milyon 756 bin 380 lira olmak üzere toplam 79 milyon 600 bin 16 lira yardım toplanmıştır" ifadelerine yer verildi. Ayrıca, bölge halkına psikolojik ve sosyal desteğin artırılması için personel sayısının 286'ya çıkarıldığı kaydedildi.

15 YERE WİFİ NOKTASI

Öte yandan AFAD, ücretsiz internet hizmeti sunmak için Malatya Caddesi ve Harput ile arasında mahalle parklarının da yer aldığı 15 ayrı yerde ücretsiz WiFi ve şarj noktaları oluşturdu.
Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Türkiye tarihinin en hızlı ve etkili afete müdahale programı yürütülmüştür'
31 Ocak 2020 11:44		 TBMM'den ırkçı vekile kınama
31 Ocak 2020 11:09
Dışişleri'nden BM Barış Gücünün süresinin uzatılması kararına tepki
31 Ocak 2020 10:48		 Yılmaz Özdil'den Ekrem İmamoğlu'na tepki
31 Ocak 2020 10:43
'Biz kavuştuk diğer aileler de kavuşsun'
31 Ocak 2020 08:15		 İBB deprem bütçesini azalttı
31 Ocak 2020 07:40
Mültecilere karşı denize duvar
31 Ocak 2020 07:20		 Erdoğan, 86 yaşındaki Ahmet amcanın cezasını kaldırdı
31 Ocak 2020 07:00
Viyana Belediyesi 'Bozkurt' işareti yapan otobüs şoförlerini işten çıkardı
31 Ocak 2020 06:34		 Halife Ömer'in türbesini yaktılar
31 Ocak 2020 06:10
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:18 - Koronavirüse karşı 'mesafeli seyahat' uyarısı12:12 - Tahliye uçağı Çin'e gitmek üzere yola çıktı12:11 - Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 2'si ağır 46 yaralı12:05 - Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı'yı yakmıştı, ablası ise Erzurum'da İmamoğlu'nu yaktı12:04 - Gün ortası döviz yükselişte11:59 - Tarım ve Orman Bakanlığı: Türkiye fındık üretiminde liderliğini sürdürüyor11:55 - Banka ve ödeme kuruluşlarına MASAK inecelemesi11:47 - FETÖ imamı istedikleri kadınla evlenmeyen astsubayı darbetmiş11:44 - 'Türkiye tarihinin en hızlı ve etkili afete müdahale programı yürütülmüştür'11:44 - Ensar Vakfı'ndan şartlı bağış açıklaması
11:40 - Başörtülü öğretmene saldıran kadına tahliye kararı11:36 - Adak adanan türbe piramit mezar çıktı11:34 - İBB yöneticisinden, bekar kadınlara çirkin ifadeler11:33 - Adliyeye sevk edilirken 'profesyonelim' diyen dolandırıcı serbest bırakıldı11:32 - Kayak merkezlerinde son durum11:30 - 'Uyanık komşu'nun fatura ödememek için 'elektrik oyunu' bilirkişi raporunda11:29 - Eski istihbaratçı Aktepe'nin davası istinaf onayladı11:28 - TESK'ten 'esnaftan pos kullanım ücreti kaldırılsın' talebi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Korona Virüsü hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan, 86 yaşındaki Ahmet amcanın cezasını kaldırdı
Savcının 'tuvalet sırası kavgası' adliyelik oldu
McDonald's Türkiye satıldı
Polisler de 8/24 sisteminin hayata geçirilmesini talep ediyor!
OHAL Komisyonu 2019 yılı faaliyet raporunu açıkladı
Tartıştığı kadınlar tarafından yakılarak öldürüldü
Yılmaz Özdil'den Ekrem İmamoğlu'na tepki
'İçişleri Bakanı battaniye taşıyor' dedi, tartışma alevlendi
'Kötü kayarım bak' dedi canlı yayın karıştı!
Tarım Kredi Kooperatifleri, 45 markete ulaştı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
dış çekim 1
binlerce şeyhin bir akut köpeği kadar faydası yok 4
Kalıcı dövme 1
Öfkenin sessizliği 2
Harcanması gereken yere harcadık 4
peki 3
taşıttakas sistemi 1
Yunan milletvekilinin turk bayrağını yırtması 4
cinleri tepesine çıkmak 2
baş ağrısı ile uyanmak 2
SON İLANLAR
Rize İkizdere İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği inşaat mühendisi ve teknikeri alacak
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Yaylakent Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Ağlasun Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Şanlıurfa Halfeti Geçici 14 İşçi Alacak
Muğla Muttaş 10 İşçi Alacak
Muğla AHİ-BEL 1 İşçi Alacak
Kars Beltaş 1 İşçi Alacak
Manisa Albeltaş 20 İşçi Alacak
İzmir Ödemiş Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam