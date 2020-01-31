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Mültecilere karşı denize duvar

Yunanistan hükümeti, Ege Denizi yoluyla gelen sığınmacıları engellemek için 'denize duvar çekmeyi' içeren bir uygulama hazırlığında. Yunanlılar, 2,7 km uzunluğunda, 1,1 m yüksekliğinde ağ ya da bariyer şeklinde olacak 'yüzen bariyer sistemi'yle mülteci botlarını durdurmayı hedefliyor.
 31 Ocak 2020 07:20
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Mültecilere karşı denize duvar

Yunanistan hükümeti, Türkiye'den Ege Denizi yoluyla gelen sığınmacıları engellemek için "yüzen bariyer sistemi" kurmayı planlıyor. Türkiye'den yasal olmayan yollarla gelen sığınmacılar nedeniyle zor durumda olan Yunanistan, Ege Denizi üzerinden gelen sığınmacılar için "denize duvar çekmeyi" içeren yeni bir "caydırıcı" sistem planlıyor. Bu çerçevede Yunan Savunma Bakanlığı tarafından "yüzen koruma sistemi" ihalesi açıldığı bildirildi. İhale dökümanlarına göre sistem 2,7 kilometre uzunluğunda, 1,1 metre yüksekliğinde bir ağ ya da bariyer şeklinde olacak, 50 santimetrelik bölümüyse su yüzeyinde bulunacak. Su yüzeyindeki bölümün yanıp sönen ışıkları olacağı belirtiliyor. Savunma Bakanlığı'nın bütçesini 500 bin euro olarak belirlediği sistemi Yunan ordusunun acil durumlarda kullanacağı belirtildi.

ADALARDA İNSANLIK DIŞI ŞARTLAR

Aralık ayında bir açıklama yapan Yunan hükümetinin mülteci kabul sorumlusu Manos Logothetis 2020 yılında Türkiye'den yasal olmayan yollarda Yunan adalarına 100 bin yeni sığınmacı gelmesini beklediklerini söylemişti. Mülteci krizinin doruk noktaya ulaştığı 2015 ve 2016 yıllarında her gün binlerce insan Türkiye kıyılarından Midilli ve Ege Denizi'ndeki diğer Yunan adalarına geçmişti. 2016 Mart'ında Türkiye ile AB arasında varılan anlaşmanın ardından bu yolla Türkiye'den Yunanistan'a geçen sığınmacı sayısı bariz biçimde düşmüştü. Bu nedenle Yunan adalarında bulunan ve resmi olarak 6 bin 200 kişilik kapasiteye sahip sığınmacı kamplarında 40 binden fazla sığınmacının insanlık dışı şartlarda yaşadığı belirtiliyor. Yardım kuruluşları kamplardaki koşulları eleştiriyor ve Yunan hükümetinden sığınmacıların koşullarını iyileştirmesini istiyor.
Yeni Şafak
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