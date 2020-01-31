1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

FETÖ'cü iş adamının 'etkin pişmanlık oyunu' ByLock mesajlarıyla bozuldu

Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye yönelik davada, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdiğini öne süren sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan indirim uygulanmayarak 10 yıl hapis cezası verilen kararın gerekçesi açıklandı
 31 Ocak 2020 10:59
Yazdır
FETÖ'cü iş adamının 'etkin pişmanlık oyunu' ByLock mesajlarıyla bozuldu

Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye ilişkin davada, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında verdiği ifadede, örgütten 17/25 Aralık operasyonlarından sonra ayrıldığını öne süren sanığın, 2016 yılında örgütten yardım istediği "ByLock" mesajlarında ortaya çıktı.

Gaziantep 8. Ağır Ceza Mahkemesince, FETÖ'nün sözde "Gaziantep mütevelli heyeti"nde yer alan ve etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdiğini öne süren İsrafil Çalışkan'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan indirim uygulanmayarak verilen 10 yıl hapis cezasının gerekçeli kararı tamamlandı.

İddianame, tanık beyanları, MASAK raporu ve delillerin yer aldığı kararda sanığın etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebiyle verdiği ifadeleri de yer buldu.

Sanığın örgüt içinde aktif faaliyette bulunan Murat Elmas (il imamı), Cahit Erbalcı ve Mehmet Kocatürk (bölge imamı) gibi şahıslar hakkında, faaliyetleri ve etkinlikleri ile bağdaşmayacak şekilde basit ifadelerde bulunduğu belirtilen kararda, örneğin Gaziantep il imamı olan ve daha sonra Samsun Bölge İmamı olan Murat Elmas hakkında "sadece öğretmen olarak biliyorum" şeklindeki beyanlarının etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için yeterli seviyede olmadığı aktarıldı.

- "Örgüt üyelerini korumaya devam etti"

Türk Ceza Kanunu'ndaki etkin pişmanlık hükümleri ve Yargıtay kararlarına atıfta bulunulan kararda, "Sanığın yargılama aşamasında da örgüt üyelerinin faaliyetlerini basitleştirerek, FETÖ/PDY üyelerini korumaya devam ettiği ve herkesin bildiği genel geçer ifadeler kullandığı anlaşılmıştır." ifadesine yer verildi.

Sanığın tek başına karar alıp, pişmanlık gösterdiğine dair dosyada bir delil bulunmadığı, verdiği bilgilerin kapsamlı ve etkin nitelikte olmadığı vurgulanan kararda, etkin pişmanlığın uygulanabilmesi için gerekli olan "gereği söyleme" şeklindeki şartı sağlamadığı kaydedildi.

- "Örgütten yardım talebi ByLock'ta"

Yine aynı mahkemece, hakkında 11 yıl 8 ay hapis cezası verilen FETÖ'nün yöneticilerinden tutuklu sanık Mehmet Karaduran'ın ByLock içeriklerinde sanık İsrafil Çalışkan hakkında yazışmalar olduğu belirtilen kararda, şu ifadelere yer verildi:

"Sanık, 17/25 Aralık 2013 sonrasında örgütle irtibatının bulunmadığını beyan etmiş ise de Mehmet Karaduran'a ait ByLock içerikleri incelendiğinde 14 Ocak 2016 tarihindeki yazışma içeriklerinde, 'Abi s.a. bizim abilerden Çalışkan Kömür İsrafil Çalışkan'ın bizden bir talebi var. Ankara merkezli kendilerinin eve operasyon hazırlığı duyumları varmış. Bu konuda bir bilgi talebi var' şeklindeki yazışmada sanığın 17/25 Aralık sonrası irtibatının devam ettiği anlaşılmıştır."

- "Örgüt üyeleriyle hareket etti"

Yine sanığın yönetici olduğu örgütün eğitim kurumlarından, FETÖ'nün üst düzey yöneticileriyle aynı anda ayrıldığının tespit edildiği vurgulanan kararda, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda sanığın örgüt hiyerarşisine dahil olup, örgüt üyeleri ile birlikte hareket ettiği, bu nedenle beyanının samimi olmadığı, etkin pişmanlıktan faydalanabilmesi için sanığın örgüt üyeliği/yöneticiliği suçunu kabul edip, pişmanlık göstermesi gerektiği, bu nedenle pişmanlığa ilişkin şartların oluşmadığı gözetilerek, sanığın beyanlarının etkin pişmanlık kapsamında değerlendirilmesinin genel hukuk ilkelerine uygun olmayacağı değerlendirilmiştir."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Herkes basit adımla kendi dijital gizliliğini koruyabilir'
28 Ocak 2020 22:05		 YouTube'un en çok izlenen videoları
27 Ocak 2020 23:18
Sahte hesapla enkaz altındayım paylaşımları yaptılar
26 Ocak 2020 22:03		 Türkiye'de evden internete erişim oranı yüzde 88 oldu
25 Ocak 2020 15:10
Deprem bölgesinde ücretsiz internet
25 Ocak 2020 08:51		 Adım adım WhatsApp Karanlık Mod kullanma rehberi
23 Ocak 2020 23:26
TikTok yükselişini sürdürüyor
22 Ocak 2020 21:23		 2020'de siber tehditlerde artış bekleniyor
21 Ocak 2020 21:17
Sosyal medya paylaşımları 'Doxxing'e davetiye çıkarabilir
21 Ocak 2020 21:12		 İşte WhatsApp'ta silinen mesajları okumanın yolu
20 Ocak 2020 23:47
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:18 - Koronavirüse karşı 'mesafeli seyahat' uyarısı12:12 - Tahliye uçağı Çin'e gitmek üzere yola çıktı12:11 - Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 2'si ağır 46 yaralı12:05 - Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı'yı yakmıştı, ablası ise Erzurum'da İmamoğlu'nu yaktı12:04 - Gün ortası döviz yükselişte11:59 - Tarım ve Orman Bakanlığı: Türkiye fındık üretiminde liderliğini sürdürüyor11:55 - Banka ve ödeme kuruluşlarına MASAK inecelemesi11:47 - FETÖ imamı istedikleri kadınla evlenmeyen astsubayı darbetmiş11:44 - 'Türkiye tarihinin en hızlı ve etkili afete müdahale programı yürütülmüştür'11:44 - Ensar Vakfı'ndan şartlı bağış açıklaması
11:40 - Başörtülü öğretmene saldıran kadına tahliye kararı11:36 - Adak adanan türbe piramit mezar çıktı11:34 - İBB yöneticisinden, bekar kadınlara çirkin ifadeler11:33 - Adliyeye sevk edilirken 'profesyonelim' diyen dolandırıcı serbest bırakıldı11:32 - Kayak merkezlerinde son durum11:30 - 'Uyanık komşu'nun fatura ödememek için 'elektrik oyunu' bilirkişi raporunda11:29 - Eski istihbaratçı Aktepe'nin davası istinaf onayladı11:28 - TESK'ten 'esnaftan pos kullanım ücreti kaldırılsın' talebi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Korona Virüsü hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan, 86 yaşındaki Ahmet amcanın cezasını kaldırdı
Savcının 'tuvalet sırası kavgası' adliyelik oldu
McDonald's Türkiye satıldı
Polisler de 8/24 sisteminin hayata geçirilmesini talep ediyor!
OHAL Komisyonu 2019 yılı faaliyet raporunu açıkladı
Tartıştığı kadınlar tarafından yakılarak öldürüldü
Yılmaz Özdil'den Ekrem İmamoğlu'na tepki
'İçişleri Bakanı battaniye taşıyor' dedi, tartışma alevlendi
'Kötü kayarım bak' dedi canlı yayın karıştı!
Tarım Kredi Kooperatifleri, 45 markete ulaştı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
e-arşiv sistemi 2
incir çekirdeği 2
Bekcilerin kimlik sorup silah kullanma yetkisi 3
Yolcu otobüslerindeki tekli koltuklar 4
Doğup büyüdüğü şehri beğenmeme sorunsalı. 2
mahalleden arkadaşlar 1
Ev erkeği 2
yeşil kart 2
ikilemde kalmak 4
uçuk korkutma 1
SON İLANLAR
Rize İkizdere İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği inşaat mühendisi ve teknikeri alacak
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Yaylakent Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Ağlasun Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Şanlıurfa Halfeti Geçici 14 İşçi Alacak
Muğla Muttaş 10 İşçi Alacak
Muğla AHİ-BEL 1 İşçi Alacak
Kars Beltaş 1 İşçi Alacak
Manisa Albeltaş 20 İşçi Alacak
İzmir Ödemiş Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam