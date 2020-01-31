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İBB deprem bütçesini azalttı

İBB, Esenler'deki kentsel dönüşüm alanının iptali için idari mahkemeye müracaat etti. Karara tepki gösteren Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu: İBB bütçesi kasım ayında geçerken, geçtiğimiz yıl 1 milyar küsur olan kentsel dönüşümle ilgili bütçe yüzde 65,8 azaltılarak 300 milyon küsura düşürüldü.
 31 Ocak 2020 07:40
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İBB deprem bütçesini azalttı

İBB, Esenler'deki kentsel dönüşüm alanının iptali için idari mahkemeye müracaat etti. Karara tepki gösteren Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu "İnsanın hayatı ve çocuklarımızın geleceği söz konusuyken bazen siyasi pragmatizm toplumsal menfaatin önüne geçerek siyaset üretiliyor" dedi.

Türkiye'nin deprem gerçeği Elazığ ve Malatya'da yeniden kendini gösterdi. Ülkemizin birçok yerinde topyekün bina dönüşümünün elzem olduğu bir kez daha gün yüzüne çıktı. Bu dönüşümün farkında olan İstanbul Esenler Belediyesi, 2012'de kentsel dönüşüm seferberliği başlatmıştı. Gazetecilerin sorularını cevaplayan Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, geride bırakılan süreçte neler yapıldığını anlattı. "98 bin 160 konuttan 56 binini yeniledik" diyen Göksu şunları söyledi: Kentsel dönüşüm noktasında en büyük sıkıntı yapı stoku... 98 bin 160 konutumuzdan şu ana kadar 56 binini oturur hale getirdik. İçlerinde insanlarımız yaşıyor. Özellikle bizim gibi yapı stokunun eski olduğu ve yapı stokunun çok sıkışık olduğu ilçelerde kentsel dönüşüm yapmak çok kolay bir iş değildir. 11 yıllık belediye başkanlığım sürecinde Esenler'deki yapı stokunun yüzde 25'i yenilendi.

DEVLET İYİ ORGANİZE OLDU

Elazığ'da yaşanan son depremde devletin nasıl hızlı organize olabildiğinin görüldüğünü anlatan Göksu sözlerini şöyle sürdürdü: İstanbul ölçeğinde şu anda kamu binalarının yüzde 92'si depreme hazır hale getirilip yenilenmiştir. İstanbul'da toplam 7 bin 60 okulun sadece 39'unda risk var. Onların bir kısmı yıkılmaya başlanmış ve yıkılıyor. Devlet, kamu binalarının yenilenmesi ve depremle ilgili üzerine düşen sorumlulukları belirlemiş ve onu da yerine getirmiştir. Bu çerçevede toplanma alanlarıyla ilgili mesafe kat edildi. Şu anda İstanbul'da 10 binin üzerinde toplanma ve barınma alanı tespit edilerek, yerler ortaya çıkarıldı.

BU NE YAMAN ÇELİŞKİ!

Göksu, İBB'nin İstanbul Nöbetçi İdare Mahkemesine Esenler Atışalanı Mahallesi Kuzey Rezerv yapı alanına ilişkin uygulama imar planının iptali ve yürütmenin durdurulması için dava açtığını belirterek "Olay yargıya intikal etti. Vatandaş bütün bunları bilsin. Kentin en büyük problemi deprem demek çözüm değil. İcraatlarlarla bunu ispatlamak gerekir. İnsanın hayatı ve çocuklarımızın geleceği söz konusuyken bazen siyasi pragmatizm toplumsal menfaatin önüne geçerek siyaset üretiliyor. Şimdi gördük ki kentsel dönüşüm önünde 3. bir engel İstanbul Büyükşehir Belediyesidir" dedi.

"KOMİK" GEREKÇE

Planın iptali için gösterilen gerekçeyi de "komik" olarak niteleyen Göksu "Yüzde 61,3'ünün donatıya terk edildiği ve maksimum kat yüksekliğinin 5 kat olduğu plan iptali için İBB, kentsel dönüşüm yapılacak ve deprem riskini ortadan kaldırmak için planlanmış ve çalışması yürütülen bir şey için plan iptaline gidiyor" dedi.

İMAMOĞLU'NA İYİ TATİLLER

Göksu, bir gazetecinin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum tatiline ilişkin sorusuna da "Ekrem İmamoğlu'na iyi tatiller" karşılığını verdi.

Başkan Göksu "İstanbul'da 11 milyarlık devam eden yatırımların şu an yüzde 80'i durdurulmuş durumda" dedi.

DEPREM BÜTÇESİ %66 AZALTILDI

İBB'nin kentsel dönüşüm ile ilgili herhangi bir projesinin olduğunu düşünmediğini söyleyen Mehmet Tevfik Göksu şunları söyledi: İBB bütçesi kasım ayında geçerken, geçtiğimiz yıl 1 milyar küsur olan kentsel dönüşümle ilgili bütçe yüzde 65,8 azaltılarak 300 milyon küsura düşürüldü. Deprem Risk Yönetmeliği için ayrılan paralarda neden oynama yapıldı. İstanbul için deprem riskini dilinden düşürmeyen belediye, bütçede neden düşüşe gitti? Yeşil yeşil diyenler buna ne cevap verecek. Bütün kamu vicdanına ve İstanbullulara sormak isterim 'kentsel dönüşümle ilgili hangi tedbiri alacaksınız?

MAHMUT ÖZAY -

Türkiye
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