TaşıtTakas sistemi 3 Şubat'ta başlıyor
|31 Ocak 2020 07:46
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Takasbank'tan yapılan açıklamaya göre, "TaşıtTakas Sistemi" ile noterler bünyesinde gerçekleştirilecek araç alım satım işlemlerinde, alım satıma konu nakit tutar, araç mülkiyetinin el değiştirmesiyle eş anlı olarak güvenli bir şekilde karşı tarafa transfer edilebilecek.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Takasbank Genel Müdür Vekili ve Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Elibol, şunları kaydetti:
"Ülkemizin en önemli finansal altyapı kuruluşlarından biri olan ve uzun yıllardır finans sistemimize takas, teminat, risk ve nakit yönetimi hizmeti veren Takasbank'ın sahip olduğu tecrübe ve birikim sayesinde kısa sürede geliştirdiği TaşıtTakas Sistemi ile noterler bünyesinde araç alım satımına ilişkin nakit tutarların karşı tarafça ödenmeme riski ortadan kalkacak ve ilgili tutarın taraflar arasında hızlı ve güvenli bir biçimde el değiştirmesi sağlanacak. Takasbank, tüm geliştirme süreçlerini tamamladı ve hizmet vermeye hazır. Günlük periyotlarda 30 bin adet gibi rakamlara ulaşan araç alım satım işlemlerinde TaşıtTakas Sistemi'nin kullanımının benimsenmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla işlem maliyetleri minimum seviyede tutuldu."
Elibol, TaşıtTakas Sistemi'ne www.tasittakas.com.tr üzerinden ve mobil uygulamalar aracılığıyla erişim sağlanabileceğini aktararak, kurulan yapının taşıt alım satım işlemlerinde taraflara güvenli, nakit taşıma riski olmadan, 15 lira maliyetle hızlı transfer imkanı sağlayacağını bildirdi.
Öte yandan, Borsa İstanbul AŞ'nin resmi Twitter hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda da "Ekonomimizin önemli finansal altyapı kuruluşu olan Takasbank'ın yeni hizmetinin ülkemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyoruz." ifadesi kullanıldı.
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