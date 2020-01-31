1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

TaşıtTakas sistemi 3 Şubat'ta başlıyor

Araç alım satımında yeni dönem olan TaşıtTakas Sistemi 3 Şubat'ta başlıyor.
 31 Ocak 2020 07:46
Yazdır
TaşıtTakas sistemi 3 Şubat'ta başlıyor

Takasbank'tan yapılan açıklamaya göre, "TaşıtTakas Sistemi" ile noterler bünyesinde gerçekleştirilecek araç alım satım işlemlerinde, alım satıma konu nakit tutar, araç mülkiyetinin el değiştirmesiyle eş anlı olarak güvenli bir şekilde karşı tarafa transfer edilebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Takasbank Genel Müdür Vekili ve Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Elibol, şunları kaydetti:

"Ülkemizin en önemli finansal altyapı kuruluşlarından biri olan ve uzun yıllardır finans sistemimize takas, teminat, risk ve nakit yönetimi hizmeti veren Takasbank'ın sahip olduğu tecrübe ve birikim sayesinde kısa sürede geliştirdiği TaşıtTakas Sistemi ile noterler bünyesinde araç alım satımına ilişkin nakit tutarların karşı tarafça ödenmeme riski ortadan kalkacak ve ilgili tutarın taraflar arasında hızlı ve güvenli bir biçimde el değiştirmesi sağlanacak. Takasbank, tüm geliştirme süreçlerini tamamladı ve hizmet vermeye hazır. Günlük periyotlarda 30 bin adet gibi rakamlara ulaşan araç alım satım işlemlerinde TaşıtTakas Sistemi'nin kullanımının benimsenmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla işlem maliyetleri minimum seviyede tutuldu."

Elibol, TaşıtTakas Sistemi'ne www.tasittakas.com.tr üzerinden ve mobil uygulamalar aracılığıyla erişim sağlanabileceğini aktararak, kurulan yapının taşıt alım satım işlemlerinde taraflara güvenli, nakit taşıma riski olmadan, 15 lira maliyetle hızlı transfer imkanı sağlayacağını bildirdi.

Öte yandan, Borsa İstanbul AŞ'nin resmi Twitter hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda da "Ekonomimizin önemli finansal altyapı kuruluşu olan Takasbank'ın yeni hizmetinin ülkemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyoruz." ifadesi kullanıldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Dünyanın en beğenilen otomobil markası' belli oldu
30 Ocak 2020 19:35		 Trafiğe kayıtlı araç sayısı 23 milyonu aştı
30 Ocak 2020 11:13
Otomotiv devlerinden 'virüs' kararı: Üretimi durdurdular
29 Ocak 2020 16:40		 'İnternetten sahte araç kiralama arttı'
29 Ocak 2020 12:39
Araç alım satımında elden para verme dönemi sona eriyor
29 Ocak 2020 10:17		 Otomobil firmaları kusurlu araçlarını değiştirmiyorlar!
29 Ocak 2020 07:51
CHP'li vekilin yerli oto paylaşımına tepki!
28 Ocak 2020 17:32		 Elektrikli araçlar yakıt maliyetini yüzde 80 azaltıyor
28 Ocak 2020 11:13
Yerli otomobilin CEO'sundan önemli fiyat açıklaması
28 Ocak 2020 08:28		 Oto pazarındaki yoğunluk satışlara yansımıyor
26 Ocak 2020 13:51
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:18 - Koronavirüse karşı 'mesafeli seyahat' uyarısı12:12 - Tahliye uçağı Çin'e gitmek üzere yola çıktı12:11 - Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 2'si ağır 46 yaralı12:05 - Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı'yı yakmıştı, ablası ise Erzurum'da İmamoğlu'nu yaktı12:04 - Gün ortası döviz yükselişte11:59 - Tarım ve Orman Bakanlığı: Türkiye fındık üretiminde liderliğini sürdürüyor11:55 - Banka ve ödeme kuruluşlarına MASAK inecelemesi11:47 - FETÖ imamı istedikleri kadınla evlenmeyen astsubayı darbetmiş11:44 - 'Türkiye tarihinin en hızlı ve etkili afete müdahale programı yürütülmüştür'11:44 - Ensar Vakfı'ndan şartlı bağış açıklaması
11:40 - Başörtülü öğretmene saldıran kadına tahliye kararı11:36 - Adak adanan türbe piramit mezar çıktı11:34 - İBB yöneticisinden, bekar kadınlara çirkin ifadeler11:33 - Adliyeye sevk edilirken 'profesyonelim' diyen dolandırıcı serbest bırakıldı11:32 - Kayak merkezlerinde son durum11:30 - 'Uyanık komşu'nun fatura ödememek için 'elektrik oyunu' bilirkişi raporunda11:29 - Eski istihbaratçı Aktepe'nin davası istinaf onayladı11:28 - TESK'ten 'esnaftan pos kullanım ücreti kaldırılsın' talebi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Korona Virüsü hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan, 86 yaşındaki Ahmet amcanın cezasını kaldırdı
Savcının 'tuvalet sırası kavgası' adliyelik oldu
McDonald's Türkiye satıldı
Polisler de 8/24 sisteminin hayata geçirilmesini talep ediyor!
OHAL Komisyonu 2019 yılı faaliyet raporunu açıkladı
Tartıştığı kadınlar tarafından yakılarak öldürüldü
Yılmaz Özdil'den Ekrem İmamoğlu'na tepki
'İçişleri Bakanı battaniye taşıyor' dedi, tartışma alevlendi
'Kötü kayarım bak' dedi canlı yayın karıştı!
Tarım Kredi Kooperatifleri, 45 markete ulaştı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
vergi kaçırmak 2
Entry düzenleme 3
paracı olmak 2
Güven 3
buğulanan cama yazı yazmak 1
sürekli kızgınım gerginim bil bakalım ben kimim 2
sabah sabah kalkıp işe gitmek 3
Kalıcı dövme 1
kaçak çay 1
mektup yazmak 1
SON İLANLAR
Rize İkizdere İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği inşaat mühendisi ve teknikeri alacak
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Yaylakent Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Ağlasun Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Şanlıurfa Halfeti Geçici 14 İşçi Alacak
Muğla Muttaş 10 İşçi Alacak
Muğla AHİ-BEL 1 İşçi Alacak
Kars Beltaş 1 İşçi Alacak
Manisa Albeltaş 20 İşçi Alacak
İzmir Ödemiş Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam