90 yılla yargılanan öğretmen, ifade değişince beraati istendi

İzmir'in bir ilçesindeki özel bir kolejde dört anaokulu öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla İngilizce öğretmeni M.M.Y hakkında "cinsel istismar" suçundan 48 yıldan 90 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İzmir Cumhuriyet Savcılığı'nın hazırladığı iddianamede, M.M.Y.'nin (30), yaşları 5-7 arasında olan dört kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle velileri tarafından suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

Ayırt edebiliyorlar

İddianamede mağdur çocukların Çocuk İzlem Merkezi'nde (ÇİM) alınan ifadelerine yer verildi. Adli görüşme raporunda, mağdur çocukların anlattıklarının samimi ve tutarlı olduğunun düşünüldüğü, mağdurların iyi ve kötü dokunmayı ayırt edebildiği belirtildi. İddianamede aynı okulda öğretmen olan E.G.'nin ifadesine de yer verildi. Öğretmen E.G. tanık olarak verdiği ifadesinde, bir dersinde çocuklara iyi ve kötü dokunma ile ilgili bilgi verirken B. isimli öğrencisinin kendisine öğretmen M.M.Y.'nin rahatsız edici davranışta bulunduğunu söylediğini belirtti.

E.G. ayrıca M.MY.'nin bir ders sırasında kız öğrencilerine davranışından rahatsız olduğunu, bu davranışların yaklaşık 30 dakika sürdüğünü ve bunun üzerine kendisinin çocukları "Haydi bakalım ayakkabı değiştireceğiz" diyerek öğretmenin yanından uzaklaştırdığını anlattı.

Kendini böyle savundu

İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada savunmasını yapan sanık öğretmen M.M.Y., ana sınıfında 2.5 ay öğretmen olarak görev yaptığını belirterek, "Görev yaptığım süre içerisinde ana sınıfında yardımcı öğretmen bulunması zorunluydu. Sınıfta kamera yoktu ancak yardımcı öğretmenler sürekli yanımda duruyordu. Böyle bir ortamda çocuklara karşı cinsel istismarda bulunmuş olmam mümkün değildir. Çocuklara karşı bu davranışlarım cinsel amaçlı değildir. Onlara sevgi göstergesidir" dedi.

Tanık ifade değiştirdi

Savcılık tarafından ifadesi alınan ve halen aynı okulda görev yapan tanık öğretmen E.G. savcılık ifadesinin aksine duruşmada, öğretmenin öğrencileri istedikleri için yakınlık kurduğunu öne sürdü.

Esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı da sanığın mağdurlara yönelik davranışlarının cinsel amaçlı olduğuna dair delil bulunmadığını belirterek beraatine karar verilmesini istedi.

Okul yönetimine dava

Velilerin şikayeti üzerine ayrıca anaokulunun yönetim kurulu üyesi B.B., müdür yardımcısı Ç.K., okul müdürü M.M.K., halkla ilişkiler sorumlusu Ö.A. ve rehber öğretmen Y.A. hakkında "suçu yetkili makamlara bildirmeme" suçundan 1.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Müdürlük soruşturması

Görevinden istifa eden sanık öğretmen hakkında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma devam ediyor.