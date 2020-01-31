AYM'den Antalya kararı: Bulvar 61 yıl sonra mirasçıların

Anayasa Mahkemesi, Antalya'da Dumlupınar Bulvarı olarak bilinen otoyolun yanı sıra üzerinde tramvay inşaatına başlanan arazinin mülkiyet ve tapu davasıyla ilgili kararını verdi. 111 bin 879 metrekarelik arazide usule aykırı şekilde kamulaştırma yapıldığı sonucuna varan mahkeme, mülkiyet hakkının ihlal edildiğine hükmetti. Mirasçılar arazinin kamulaştırma bedelinin ödenmesi için dava açtı. Davanın ilk duruşması 2 Nisan'da görülecek.

Antalya Muratpaşa'ya bağlı Bahçelievler Mahallesi'ndeki 2 milyon 380 bin metrekarelik arazinin kadastro tespiti 1958 yılında yapıldı. Arazi Arap Süleyman Ağa, Hacıbekirzade Mehmet Ağa ve Bakırcı Yorgi adına tespit edildi. Ancak bölge sakinleri Kadastro Mahkemesi'nde dava açarak itiraz etti.

Dava sürerken Karayolları Genel Müdürlüğü, 1965 ve 1969'da 111 bin 879 metrekarelik alanı kamulaştırarak şu anda şehrin en işlek noktalarından biri olan Dumlupınar Bulvarı'nı yaptı. Antalya Büyükşehir Belediyesi de geçen yıl yolun bir hattında tramvay yolu inşaatına başladı. 1965 ve 1969'daki kamulaştırma işlemleri mirasçılara bildirilmediği gibi, herhangi bir ödeme de yapılmadı. Bu dava 2006 yılında bitti ve mahkeme, araziyi Arap Süleyman Ağa ile Hacıbekirzade Mehmet Ağa'nın mirasçılarının üzerine tescil etti. Bakırcı Yorgi'nin mirasçısı bulunamadığı için payı Hazine'ye devredildi.

USULE AYKIRI KAMULAŞTIRMA

Hürriyet'ten İsmail Saymaz'ın haberine göre: Avukat Necati Yılmaz, 2012'de Karayolları Genel Müdürlüğü'ne karşı tazminat davası açtı. Antalya 7. Asliye Hukuk Mahkemesi, davayı reddetti. Karar 2015'te kesinleşince Anayasa Mahkemesi'ne gidildi. AYM'nin 10 Aralık 2019'da verdiği kararda, kamulaştırma bedelinin ödenmediği belirtilerek, şöyle denildi:

"Belirlenen değerin depo edildiği ileri sürülmüşse de taşınmaz uzun bir süre sonra tescil edildiğinden kamulaştırmadan söz etmek mümkün değildir. Bedelin önemli ölçüde değer kaybına uğradığı, dolayısıyla kamulaştırmanın Anayasa'nın 46. maddesine öngörülen düzenlemelere uygun olarak tamamlandığı söylenemez."

AYM mülkiyet hakkının ihlal edildiğine karar verdi. İhlalin giderilmesi için kararın örneğini Antalya 7. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne gönderdi. Mahkeme yeniden yargılama kararı vererek, 2 Nisan'a duruşma günü verdi.

'HAKSIZLIK YILLARDIR SÜRDÜ'

Avukat Yılmaz, ihtiyati tedbir konarak bulvarın yol olarak kullanılmasını ve tramvay inşaatının durdurulmasını istedi. Yeni davalar açacağını belirten Yılmaz, şunları söyledi: "Karayolları ile belediye, usul ve yasaya uygun bir kamulaştırma işlemi başlatmak, taşınmazın bedelini ödemek suretiyle, yıllardır süren hukuksuz ve haksız eylemini yasal bir zemine oturtabilir. Eğer yapmazlarsa, hem bulvarın hem de tramvay hattının kaldırılmasına karar verilecek