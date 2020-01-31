Bina güçlendirme can kurtardı
|31 Ocak 2020 08:20
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Elazığ'da yaşanan 6.8'lik depremin ardından 5 kişinin sağ olarak çıkarıldığı, 13 kişinin de cansız bedenine ulaşıldığı Dilek Apartmanı yıkılma riskine karşı ekipler tarafından kontrollü şekilde yıkıldı. 1992'de inşa edilen apartmanın bulunduğu Sürsürü Mahallesi'ndeki risk ise devam ediyor. Depremin en çok etkilediği bölgelerin başında yer alan Sürsürü'de ağır hasarlı onlarca bina daha yıkılacak. 13 kişiye mezar olan Dilek Apartmanı'nın bulunduğu alanda ağır hasar almasına rağmen ayakta kalmayı başaran diğer binalarda güçlendirme yapıldığı ortaya çıktı. Apartmanların durumundan endişelenen apartman sakinleri 5 yıl önce binada risk analizi yaptırdı. Dilek Apartmanı gibi 3 bloktan oluşan 4 katlı apartmanın bodrum katında bulunan taşıyıcı kolonlara güçlendirme çalışması kapsamında destek yapıldı. Ek kolonlar inşa edildi. Eski kolonlar depremde hasar görürken yeni yapılan kolonların binayı ayakta tuttuğu anlaşıldı.
APARTMAN YERLE BİR OLACAKTI
Ağır hasar almasına karşın yıkılmayan binada bulunan dairelerden eşyalarını çıkartan apartman sakinleri, "Güçlendirme çalışması olmasaydı apartmanımız yerle bir olacaktı. Canımızı bu kolonlar kurtardı" dedi.
Öte yandan ağır ve orta hasarlı binaların tespit ve yıkım süreci devam ederken, depremzedelerin de mağdur olmaması için yoğun çaba harcıyor.
Uğur Yıldırım
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