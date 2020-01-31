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2 milyon FETÖ materyali incelendi

19 ülkenin üst düzey polis yetkilisi ve siber uzmanlarının katıldığı Siber Suçlar Çalıştayı'nda konuşan Daire Başkanı Çetinkaya, "Tankların ezdiği hard diskler davalara yön verdi" dedi.
 31 Ocak 2020 08:39
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2 milyon FETÖ materyali incelendi

19 ülkenin üst düzey polis yetkilisi ve siber uzmanlarının katıldığı Siber Suçlar Çalıştayı'nda konuşan Daire Başkanı Çetinkaya, "Tankların ezdiği hard diskler davalara yön verdi" dedi.

6. Uluslararası Siber Suçlar Çalıştayı, 19 ülkenin üst düzey polis yetkilisi ve siber güvenlik uzmanlarının katılımıyla Antalya'da yapıldı. AKŞAM siber zirveyi yerinde izledi. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Erdal Çetinkaya dünya siber uzmanlarına yaptığı sunumda önemli açıklamalarda bulundu:

SİBER ORDU DÖNEMİ

Bilişim suçları sistemleri aracı kılınarak işlenen geleneksel suçları genişletti. Devletlerin kara, hava ve deniz kuvvetleri, şimdi de 'siber orduları' var. Ülkeler artık siber ordularını kuruyor. 2019'da saniyede ortalama 127 yeni cihaz internete bağlandı. Gündelik hayatımızı bile ele geçiren bu durumla birlikte 2019'da yaklaşık 27 milyar olan internete bağlı cihaz sayısının 2020'de 50 milyarı geçeceğini öngörüyoruz. Bu sektörün piyasasının 2021'de 520 milyar dolar olması gerekiyor."

PARALAR AKLANIYOR

"2019'da suçluların fidye yazılımları hala aktif bir şekilde kullandığını görüyoruz. Zararlı yazılımlar her geçen gün artıyor. Bir siber suçlunun yazdığı yazılımla dünyanın herhangi bir ülkesindeki bir bilgisayar zombiye dönüşebiliyor. Siber zorbalık ve bu tarzdaki diğer suçlar yalnızca bir ülkedeki değil, aynı zamanda bu alanda savunmasız herhangi bir ülke vatandaşını da etkileyebiliyor. Her sene dünya çapında aklanan paranın yüzde 10'unun siber suçlar aracılığıyla elde edilen yasadışı gelir olduğu gerçeğini de göz önünde bulundurursak bu denli geniş çaplı ve artarak devam eden bir tehdide karşı uluslararası savaşmayı zorunlu kılıyor."

DAVALARA YÖN VERDİ

"Adli Bilişim'de FETÖ ve diğer terör örgütlerinden elde edilen 2 milyona yakın adli materyalin incelemesini tamamladık. Şu anda inceleme altında olan 150 bin materyal var.

15 Temmuz'da tankların ezdiği hard disklerin bir çoğunu tamir edip içeriğini çözdük. Mahkemelerin sonuçlanmasında yaptığımız çalışmanın katkısı büyük. Bundan sonra işimiz, siber suçlar soruşturmalarına yoğunlaşmak. Sırada yasadışı bahis var."

EKONOMİLERE BÜYÜK ZARAR VERİYORLAR

"2019'da dünyada her saniye 40 bin Google araması yapıldı, 6 bin tivit atıldı, Instagram'da 48 bini aşkın fotoğraf beğenildi. YouTube'a 8 saate eş değer video yüklendi ve 3 buçuk milyona yakın e-posta gönderildi. Bu alan siber suçlular ve terör örgütleri açısından vazgeçilmez bir suç ortamı oluşturdu. Siber suçlar, dünyadaki bütün ülkelerin ekonomilerine büyük zararlar veriyor. Her sene verdiği 1,5 trilyon dolar zararla siber suçlar bir devlet olsaydı, en yüksek gayrı safi milli hasılaya sahip 13. ülke konumunda olacaktı. Öte yandan 2019'da sosyal medya aracılığıyla işlenen suçların en az 3.25 milyar dolara mal olduğu tahmin ediliyor."

GÜNDE 7 SAAT İNTERNETTEYİZ

"2019'un 4.çeyreğiyle interneti aktif olarak kullanan bireyler önceki yıla göre 327 milyon artarak 4.33 milyara ulaştı. Bu da dünya nüfusunun yüzde 56'sı demek. Bu kullanıcılar günün 6.5 saatini internete harcıyorlar. Türkiye'de ise bu rakam 7.5. Siber suçlular bot hesaptan uyuşturucu bile satıyor. Ya da çocuklara cinsel istismar..."

İŞTE SİBER DÜNYANIN DEVLERİ

Çalıştaya katılan siber dünyanın temsilcileri: Kore Ulusal Polisi (KNPA), İngiltere Ulusal Suç Ajansı (NCA), FBI, American Express, İspanya Ulusal Polisi, Almanya Ulusal Suç Bürosu (BKA), Avustralya Federal Polisi (AFP), Kanada Kraliyet Atlı Polisi (RCMP) Facebook-WhatsApp, INTERPOL, Polis Akademisi.

Bülent ŞANLIKAN
Akşam
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