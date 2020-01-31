Coronavirüs Bilim Kurulu toplandı
Coronavirüs Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Başkanlında saat 09:00'da toplanıyor
|31 Ocak 2020 08:56
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Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Koronavirüs Bilim Kurulu Bakan Koca başkanlığında bir araya geldi.
Bakanlıktaki toplantı sonrasında, yeni tip koronavirüs hakkında bakanlığın aldığı tedbirlerle ilgili açıklama yapılması bekleniyor.'Şu ana kadar Türkiye'de Koronavirüs tanısı alan hasta olmadı'
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