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Ombudsman istedi MEB taslak hazırladı

Mersinli babanın zihinsel engelli kızı için yaptığı diploma başvurusunu değerlendiren Ombudsman, yönetmelikten ilgili hükmün kaldırılmasını istedi, MEB de taslak hazırlayıp YÖK'e gönderdi
 31 Ocak 2020 09:06
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Ombudsman istedi MEB taslak hazırladı

Ombudsman, zihinsel engeli bulunan öğrencileri yakından ilgilendiren bir karar aldı. Mersin'de yaşayan S.A. adlı babanın yüzde 25 zihinsel engelli kızı için yaptığı diploma başvurusunu değerlendiren Ombudsman, Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği'nden "diploma yükseköğretime devam etme hakkı sağlamaz" hükmünün kaldırılması yönünde tavsiye kararı verdi. Milli Eğitim Bakanlığı da yönetmelikte değişiklik yapılması için bir taslak hazırladıklarını ve YÖK'ün görüşüne sunduklarını açıkladı.

'Anlamlı değil'

Milliyet'ten Aykut Yılmaz'ın haberi Mersin'de yaşayan S.A. adlı vatandaş, yüzde 25 zihinsel engelli kızının eğitimi için Kamu Denetçiliği Kurumu'na (Ombudsman) başvurdu. Kızının Mersin Mezitli Teknik Anadolu Lisesi Özel Eğitim 11. sınıf öğrencisi olduğunu, özel eğitim okullarında verilen eğitim düzeyinin çok düşük olduğunu, kızının E-KPSS ve üniversite sınavı gibi haklardan yararlanabilmesi için en az yüzde 40 ve üzeri engelli olması gerektiğini, bu sebeple kızının bu haklardan yararlanmadığını, öte yandan özel eğitim meslek okulundan alacağı diplomanın üniversiteye girmesine imkan tanımadığını belirtti.

S.A. başvuruda kaynaştırma/bütünleştirme öğrencisi olarak eğitimine devam etmesi halinde ise kızının sene kaybı olacağını, sonuçta verilecek diplomanın anlamlı bir belge olmadığını belirterek, mağduriyetlerinin giderilmesini talep etti.

Yeni düzenleme

Talebi inceleyen Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsman), MEB'den görüş talep etti. Bakanlık tarafından Ombudsman'a gönderilen yanıtta Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği'nde değişiklik yapılmasına ilişkin yeni bir yönetmelik taslağı hazırlandığı belirtildi.

Söz konusu taslakta yönetmeliğin 32. maddesindeki "yükseköğretime devam etme" ibaresinin kaldırılarak maddenin yeniden düzenlendiği, taslakla ilgili diğer bakanlıkların ve Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) görüş ve önerilerinin talep edildiği, görüşlerinin olumlu olması halinde başvuruya konu öğrencilerin yaşadığı mağduriyetin giderileceği belirtildi.
Ombudsman MEB'e, Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği'nden "diploma yükseköğretime devam etme hakkı sağlamaz" hükmünün kaldırılması yönünde tavsiye kararı verdi.
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