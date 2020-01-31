'İçişleri Bakanı battaniye taşıyor' dedi, tartışma alevlendi

Hande Fırat'ın hazırlayıp sunduğu Gece Görüşü programının son bölümünde Hukukçu Ömer Lütfü Avşar'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun battaniye taşımasını PR çalışması olarak nitelemesi sonrası stüdyoda tartışma çıktı. Avşar ile meslektaşı Fatih Atalay arasında karşılıklı sert söylemler üzerine Hande Fırat reklama gitmek zorunda kaldı. Dönüşte ise programı kapattı.

Hande Fırat'ın moderatörlüğünde CNN Türk'te yayınlanan Gece Görüşü programında deprem vergilerinin konuşulduğu bölümde konuklardan Ömer Lütfü Avşar'ın Süleyman Soylu hakkındaki sözleri sonrası Fatih Atalay'ın verdiği tepki ile bir anda stüdyodaki ortam gerildi.

"SOYLU'NUN BATTANİYE TAŞIMASI PR ÇALIŞMASIDIR"

Avşar'ın "Başkasına siyaset yasağı getirerek siyaset yapılmaz. Devletin birimleri var, kurumları var ve çalışanları var. İçişleri Bakanı battaniye taşıyor. Bunu orada taşıyacak düzen yok mu? Onu taşıyacak insanlar yok mu? Bütün memleket kitlendi, deprem olmuş bir saat geçmeden." sözleri üzerine Hande Fırat araya girip, "Bakan Soylu battaniye taşıyınca kime siyaset yasağı geldi?" diye sordu.

Avşar bu kez de "Çok net bir cümle kurdum. Bu bir PR(Halkla ilişkiler) çalışması buradan siyaset üretmedir" dedi.

PEŞ PEŞE SERT SÖYLEMLER

Bu sözler karşısında programının konuklarından hukukçu Fatih Atalay, Avşar'a "Yazıklar olsun" diyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine Avşar'da "Asıl sana yazıklar olsun! Haddini bil" diye karşılık verdi.

Atalay ise "Evet yazıklar olsun İçişleri Bakanı orada battaniye taşıdı diye hakkında böyle konuşamazsın" diye meslektaşına çıkıştı.

"İÇİŞLERİ BAKANI'NI AĞZINA ALAMAZSIN"

Bunun ardından iki taraf arasında "Sana yazıklar olsun, Haddini bil, sen haddini bil. Terbiyesiz sensin terbiyesiz" gibi peş peşe sert söylemler devam etti.

Atalay tepkisini "Battaniye taşıyormuş sana ne...Git sen de taşı." diye sürdürdü. Sonra da "İçişleri Bakanını ağzına alamazsın. Adam gitmiş orada canını ortaya koymuş sen ona PR yapıyor diyorsun terbiyesiz" diyerek ekledi.

MODERATÖR REKLAMA GİTTİ

Bu sözlerle iyice gerilen ortama diğer konuklar da müdahale etmek istedi. Ancak Avşar ve Atalay sakinleşmeyince Hande Fırat önce reklam arası verdi, sonra da dönüşte programı kapattı.