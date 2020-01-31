1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'İçişleri Bakanı battaniye taşıyor' dedi, tartışma alevlendi

Hukukçu Ömer Lütfü Avşar'ın canlı yayında Süleyman Soylu hakkında sarf ettiği sözler, bir diğer konuk Fatih Atalay'ı çok sinirlendirdi. İki konuk birbirine çok sert ifadeler kullanınca programın moderatörü reklama gitmek zorunda kaldı.
 31 Ocak 2020 09:08
Yazdır
'İçişleri Bakanı battaniye taşıyor' dedi, tartışma alevlendi

Hande Fırat'ın hazırlayıp sunduğu Gece Görüşü programının son bölümünde Hukukçu Ömer Lütfü Avşar'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun battaniye taşımasını PR çalışması olarak nitelemesi sonrası stüdyoda tartışma çıktı. Avşar ile meslektaşı Fatih Atalay arasında karşılıklı sert söylemler üzerine Hande Fırat reklama gitmek zorunda kaldı. Dönüşte ise programı kapattı.

Hande Fırat'ın moderatörlüğünde CNN Türk'te yayınlanan Gece Görüşü programında deprem vergilerinin konuşulduğu bölümde konuklardan Ömer Lütfü Avşar'ın Süleyman Soylu hakkındaki sözleri sonrası Fatih Atalay'ın verdiği tepki ile bir anda stüdyodaki ortam gerildi.

"SOYLU'NUN BATTANİYE TAŞIMASI PR ÇALIŞMASIDIR"

Avşar'ın "Başkasına siyaset yasağı getirerek siyaset yapılmaz. Devletin birimleri var, kurumları var ve çalışanları var. İçişleri Bakanı battaniye taşıyor. Bunu orada taşıyacak düzen yok mu? Onu taşıyacak insanlar yok mu? Bütün memleket kitlendi, deprem olmuş bir saat geçmeden." sözleri üzerine Hande Fırat araya girip, "Bakan Soylu battaniye taşıyınca kime siyaset yasağı geldi?" diye sordu.

Avşar bu kez de "Çok net bir cümle kurdum. Bu bir PR(Halkla ilişkiler) çalışması buradan siyaset üretmedir" dedi.

PEŞ PEŞE SERT SÖYLEMLER

Bu sözler karşısında programının konuklarından hukukçu Fatih Atalay, Avşar'a "Yazıklar olsun" diyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine Avşar'da "Asıl sana yazıklar olsun! Haddini bil" diye karşılık verdi.

Atalay ise "Evet yazıklar olsun İçişleri Bakanı orada battaniye taşıdı diye hakkında böyle konuşamazsın" diye meslektaşına çıkıştı.

"İÇİŞLERİ BAKANI'NI AĞZINA ALAMAZSIN"

Bunun ardından iki taraf arasında "Sana yazıklar olsun, Haddini bil, sen haddini bil. Terbiyesiz sensin terbiyesiz" gibi peş peşe sert söylemler devam etti.

Atalay tepkisini "Battaniye taşıyormuş sana ne...Git sen de taşı." diye sürdürdü. Sonra da "İçişleri Bakanını ağzına alamazsın. Adam gitmiş orada canını ortaya koymuş sen ona PR yapıyor diyorsun terbiyesiz" diyerek ekledi.

MODERATÖR REKLAMA GİTTİ

Bu sözlerle iyice gerilen ortama diğer konuklar da müdahale etmek istedi. Ancak Avşar ve Atalay sakinleşmeyince Hande Fırat önce reklam arası verdi, sonra da dönüşte programı kapattı.


Bakan Soylu için sarf ettiği sözler kavga çıkardı! 'Terbiyesiz ...
CNN Türk
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
13 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
FETÖ imamı istedikleri kadınla evlenmeyen astsubayı darbetmiş
31 Ocak 2020 11:47		 Eski istihbaratçı Aktepe'nin davası istinaf onayladı
31 Ocak 2020 11:29
2 milyon FETÖ materyali incelendi
31 Ocak 2020 08:39		 FETÖ'nün suikast timi yağma suçundan da yargılanıyor
30 Ocak 2020 22:40
FETÖ'den yargılanan 6 eski polise hapis cezası
30 Ocak 2020 20:21		 FETÖ, 17/25 Aralık'tan sonra örgüt üyelerinin kod adlarını değiştirmiş
30 Ocak 2020 18:50
Kaynak Holding yöneticilerine FETÖ'den hapis
30 Ocak 2020 18:27		 Eski AYİM üyesi Şimşek'e FETÖ üyeliğinden hapis
30 Ocak 2020 17:47
FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı
30 Ocak 2020 17:39		 Amasya'da 6 adliye ve cezaevi personeli FETÖ'den tutuklandı
30 Ocak 2020 15:44
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:18 - Koronavirüse karşı 'mesafeli seyahat' uyarısı12:12 - Tahliye uçağı Çin'e gitmek üzere yola çıktı12:11 - Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 2'si ağır 46 yaralı12:05 - Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı'yı yakmıştı, ablası ise Erzurum'da İmamoğlu'nu yaktı12:04 - Gün ortası döviz yükselişte11:59 - Tarım ve Orman Bakanlığı: Türkiye fındık üretiminde liderliğini sürdürüyor11:55 - Banka ve ödeme kuruluşlarına MASAK inecelemesi11:47 - FETÖ imamı istedikleri kadınla evlenmeyen astsubayı darbetmiş11:44 - 'Türkiye tarihinin en hızlı ve etkili afete müdahale programı yürütülmüştür'11:44 - Ensar Vakfı'ndan şartlı bağış açıklaması
11:40 - Başörtülü öğretmene saldıran kadına tahliye kararı11:36 - Adak adanan türbe piramit mezar çıktı11:34 - İBB yöneticisinden, bekar kadınlara çirkin ifadeler11:33 - Adliyeye sevk edilirken 'profesyonelim' diyen dolandırıcı serbest bırakıldı11:32 - Kayak merkezlerinde son durum11:30 - 'Uyanık komşu'nun fatura ödememek için 'elektrik oyunu' bilirkişi raporunda11:29 - Eski istihbaratçı Aktepe'nin davası istinaf onayladı11:28 - TESK'ten 'esnaftan pos kullanım ücreti kaldırılsın' talebi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Korona Virüsü hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan, 86 yaşındaki Ahmet amcanın cezasını kaldırdı
Savcının 'tuvalet sırası kavgası' adliyelik oldu
McDonald's Türkiye satıldı
Polisler de 8/24 sisteminin hayata geçirilmesini talep ediyor!
OHAL Komisyonu 2019 yılı faaliyet raporunu açıkladı
Tartıştığı kadınlar tarafından yakılarak öldürüldü
Yılmaz Özdil'den Ekrem İmamoğlu'na tepki
'İçişleri Bakanı battaniye taşıyor' dedi, tartışma alevlendi
'Kötü kayarım bak' dedi canlı yayın karıştı!
Tarım Kredi Kooperatifleri, 45 markete ulaştı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Öfkenin sessizliği 2
karadeniz şarkıları 1
paracı olmak 2
evlenince eşinin kapanmasını isteyen erkek 7
Açılamamak 1
yeşil kart 2
ceylan ertem 1
İlk anarşist manifesto 1
kadınların indirimi duyunca alalım demesi 3
Mihenk noktasi 1
SON İLANLAR
Rize İkizdere İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği inşaat mühendisi ve teknikeri alacak
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Yaylakent Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Ağlasun Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Şanlıurfa Halfeti Geçici 14 İşçi Alacak
Muğla Muttaş 10 İşçi Alacak
Muğla AHİ-BEL 1 İşçi Alacak
Kars Beltaş 1 İşçi Alacak
Manisa Albeltaş 20 İşçi Alacak
İzmir Ödemiş Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam