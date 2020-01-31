FETÖ'ye 1 milyar dolar basmışlar

İstanbul'da altı ay önce sahte içki ve sigara şebekelerine sahte bandrol temin ettiği belirlenen bir şebekeyi takibe alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ekipleri, bandrollerin basıldığını belirlediği matbaaya operasyon düzenlemişti. Operasyonda sahte 271 milyon 150 bin Amerikan doları ele geçirilmişti.

5 kişi tutuklandı

Milliyet'ten Ferit Zengin'in haberine göre Operasyonda FETÖ üyeliğinden meslekten ihraç edilen komiser B.Ç.'nin de arasında bulunduğu beş kişi gözaltına alınıp tutuklanırken, soruşturmayı devralan İstanbul Mali polisi, şebeke lideri Ali A.'yı ise 30 Ekim tarihinde Kapıkule Sınır Kapısı'nda Bulgaristan'a kaçmaya çalışırken iki şebeke üyesi ile birlikte gözaltına almıştı. Tutuklanıp cezaevine konan ve firari FETÖ üyeleriyle irtibat ve bağlantıları tespit edilen sabıkalı kalpazan Ali A.'nın, bastığı sahte paraların yine firari FETÖ mensuplarınca yurt dışına çıkarılacağı soruşturma kapsamında tespit edilmişti. 7 Ocak'ta düzenlenen operasyonlarda da 127 milyon 500 bin dolar sahte dolar ele geçiren polis, Ömer A.'nın da aralarında bulunduğu dört kişi tutuklanıp cezaevine konuldu. Şebeke üyelerinin verdiği ifade ve yapılan araştırmalarda, ele geçirilen sahte paraların Güney Amerika ve Afrika ülkelerindeki FETÖ mensuplarına gönderilmek üzere bastırıldığı tespit edilmişti.

Boğaziçili grafiker yaptı

Yapılan soruşturmada, kağıt, pamuk ve kimyasal malzemelerin karışımından hazırladıkları banknot malzemesinin gerçek dolardaki doku ile çok benzer bir yapıya sahip olduğu uzmanlarca tespit edildi. Para kalıplarının kağıda basılmasını Boğaziçi İktisat Bölümü mezunu S.A.A.'ya, grafikerliğini ise yine Boğaziçili M.Ü.'ye yaptıran taşeron şebekenin bastığı sahte dolarların 600 bin dolarını Güney Amerika ve Afrika'ya gönderdiği tespit edildi.