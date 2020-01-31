1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

FETÖ'ye 1 milyar dolar basmışlar

Yurt dışında bulunan firari yönetici ve üyelerini finans etmekte zorlanan ve bir süredir kalpazan şebekelerine sahte para bastırdığı belirlenen terör örgütü FETÖ'nün, kurdurduğu matbaa görünümündeki para basım atölyelerinde taşeron kalpazan şebekelerine 2 yılda 1 milyar dolar sahte para bastırdığı tespit edildi
 31 Ocak 2020 09:17
Yazdır
FETÖ'ye 1 milyar dolar basmışlar

İstanbul'da altı ay önce sahte içki ve sigara şebekelerine sahte bandrol temin ettiği belirlenen bir şebekeyi takibe alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ekipleri, bandrollerin basıldığını belirlediği matbaaya operasyon düzenlemişti. Operasyonda sahte 271 milyon 150 bin Amerikan doları ele geçirilmişti.

5 kişi tutuklandı

Milliyet'ten Ferit Zengin'in haberine göre Operasyonda FETÖ üyeliğinden meslekten ihraç edilen komiser B.Ç.'nin de arasında bulunduğu beş kişi gözaltına alınıp tutuklanırken, soruşturmayı devralan İstanbul Mali polisi, şebeke lideri Ali A.'yı ise 30 Ekim tarihinde Kapıkule Sınır Kapısı'nda Bulgaristan'a kaçmaya çalışırken iki şebeke üyesi ile birlikte gözaltına almıştı. Tutuklanıp cezaevine konan ve firari FETÖ üyeleriyle irtibat ve bağlantıları tespit edilen sabıkalı kalpazan Ali A.'nın, bastığı sahte paraların yine firari FETÖ mensuplarınca yurt dışına çıkarılacağı soruşturma kapsamında tespit edilmişti. 7 Ocak'ta düzenlenen operasyonlarda da 127 milyon 500 bin dolar sahte dolar ele geçiren polis, Ömer A.'nın da aralarında bulunduğu dört kişi tutuklanıp cezaevine konuldu. Şebeke üyelerinin verdiği ifade ve yapılan araştırmalarda, ele geçirilen sahte paraların Güney Amerika ve Afrika ülkelerindeki FETÖ mensuplarına gönderilmek üzere bastırıldığı tespit edilmişti.

Boğaziçili grafiker yaptı

Yapılan soruşturmada, kağıt, pamuk ve kimyasal malzemelerin karışımından hazırladıkları banknot malzemesinin gerçek dolardaki doku ile çok benzer bir yapıya sahip olduğu uzmanlarca tespit edildi. Para kalıplarının kağıda basılmasını Boğaziçi İktisat Bölümü mezunu S.A.A.'ya, grafikerliğini ise yine Boğaziçili M.Ü.'ye yaptıran taşeron şebekenin bastığı sahte dolarların 600 bin dolarını Güney Amerika ve Afrika'ya gönderdiği tespit edildi.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 2'si ağır 46 yaralı
31 Ocak 2020 12:11		 Banka ve ödeme kuruluşlarına MASAK inecelemesi
31 Ocak 2020 11:55
Başörtülü öğretmene saldıran kadına tahliye kararı
31 Ocak 2020 11:40		 Adliyeye sevk edilirken 'profesyonelim' diyen dolandırıcı serbest bırakıldı
31 Ocak 2020 11:33
'Uyanık komşu'nun fatura ödememek için 'elektrik oyunu' bilirkişi raporunda
31 Ocak 2020 11:30		 Antalya'da eski koca karısını ve kızını öldürerek intihar etti
31 Ocak 2020 11:05
Hadsiz Yunan vekil hakkında soruşturma
31 Ocak 2020 10:39		 Malatya'da depremden zarar gören 37 bina yıkılacak
31 Ocak 2020 10:33
Savcının 'tuvalet sırası kavgası' adliyelik oldu
31 Ocak 2020 09:16		 Bina güçlendirme can kurtardı
31 Ocak 2020 08:20
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:18 - Koronavirüse karşı 'mesafeli seyahat' uyarısı12:12 - Tahliye uçağı Çin'e gitmek üzere yola çıktı12:11 - Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 2'si ağır 46 yaralı12:05 - Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı'yı yakmıştı, ablası ise Erzurum'da İmamoğlu'nu yaktı12:04 - Gün ortası döviz yükselişte11:59 - Tarım ve Orman Bakanlığı: Türkiye fındık üretiminde liderliğini sürdürüyor11:55 - Banka ve ödeme kuruluşlarına MASAK inecelemesi11:47 - FETÖ imamı istedikleri kadınla evlenmeyen astsubayı darbetmiş11:44 - 'Türkiye tarihinin en hızlı ve etkili afete müdahale programı yürütülmüştür'11:44 - Ensar Vakfı'ndan şartlı bağış açıklaması
11:40 - Başörtülü öğretmene saldıran kadına tahliye kararı11:36 - Adak adanan türbe piramit mezar çıktı11:34 - İBB yöneticisinden, bekar kadınlara çirkin ifadeler11:33 - Adliyeye sevk edilirken 'profesyonelim' diyen dolandırıcı serbest bırakıldı11:32 - Kayak merkezlerinde son durum11:30 - 'Uyanık komşu'nun fatura ödememek için 'elektrik oyunu' bilirkişi raporunda11:29 - Eski istihbaratçı Aktepe'nin davası istinaf onayladı11:28 - TESK'ten 'esnaftan pos kullanım ücreti kaldırılsın' talebi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Korona Virüsü hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan, 86 yaşındaki Ahmet amcanın cezasını kaldırdı
Savcının 'tuvalet sırası kavgası' adliyelik oldu
McDonald's Türkiye satıldı
Polisler de 8/24 sisteminin hayata geçirilmesini talep ediyor!
OHAL Komisyonu 2019 yılı faaliyet raporunu açıkladı
Tartıştığı kadınlar tarafından yakılarak öldürüldü
'İçişleri Bakanı battaniye taşıyor' dedi, tartışma alevlendi
Yılmaz Özdil'den Ekrem İmamoğlu'na tepki
'Kötü kayarım bak' dedi canlı yayın karıştı!
Tarım Kredi Kooperatifleri, 45 markete ulaştı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ısrarcı tavır 3
Türkü 3
utmak 3
ne giysem sendromu 1
kadınların indirimi duyunca alalım demesi 3
8 milyon dolar bağış 1
karadeniz şarkıları 1
Bütün kötülüklerin anası 2
Ötüken 1
Şair evlenmesi 1
SON İLANLAR
Rize İkizdere İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği inşaat mühendisi ve teknikeri alacak
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Yaylakent Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Ağlasun Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Şanlıurfa Halfeti Geçici 14 İşçi Alacak
Muğla Muttaş 10 İşçi Alacak
Muğla AHİ-BEL 1 İşçi Alacak
Kars Beltaş 1 İşçi Alacak
Manisa Albeltaş 20 İşçi Alacak
İzmir Ödemiş Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam