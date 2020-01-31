Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem

DEPREM ANINDA YAPILMASI GEREKEN 3 ÖNEMLİ BAŞLIK Deprem anında kapalı bir yerde bulunuyorsanız çök kapan ve tutun hareketini yaparak üzerinize düşebilecek nesnelerden korunabilirsiniz. Ayrıca deprem öncesinde aile afet planının belirlenmesi ve evdeki eşyaların tehlike analizi yapılarak yerlerinin değiştirilip sabitlenmesi önem arz ediyor. AFAD Deprem Simülasyon Merkezi’nde deprem anında yapılması gerekenler anlatıldı.