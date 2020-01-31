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Çin'de koronavirüs salgınında can kaybı hızla artıyor

Çin'de koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 43 can kaybı, 1982 yeni vaka tespit edildi- Ülke genelinde müşahede altına alınanların sayısı 102 bini aştı- Virüsün merkez üssü Hubey eyaletinde can kaybı 204'e ulaştı
 31 Ocak 2020 09:53
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Çin'de koronavirüs salgınında can kaybı hızla artıyor

Çin'de Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında can kaybı 213, virüsten etkilenen kişi sayısı 9 bin 692'ye çıktı.

Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde etkili olan 2019-nCoV salgını nedeniyle 213 kişi yaşamını yitirdi.

Virüs bulaşan kişilerin sayısı 1527'sinin durumu ağır olmak üzere, 9 bin 692'ye çıktı. Virüsten etkilenme durumu şüpheli olanların sayısı ise 15 bin 238'e ulaştı. Bugüne kadar toplam 171 kişi de iyileşerek taburcu edildi.


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Bununla birlikte müşahede altına alınanların sayısı 102 bin 427'e çıktı. Ayrıca ülkenin Hong Kong Özerk Bölgesi'nde tespit edilen vakası sayısı 10, Makau Özerk Bölgesi'nde ise 9'a yükseldi.

- Son 24 saatte 43 can kaybı yaşandı

Ülkede 20 Ocak'tan bu yana hızla artan ve bir hafta içinde zirveye ulaşması beklenen koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 43 kişi daha yaşamını yitirdi, 1982 yeni vaka tespit edildi.

Koronavirüsün merkez üssü Hubey eyaletinde ise can kaybı 204'e, tespit edilen vaka sayısı 5 bin 806'ya ulaştı.

Diğer yandan koronavirüsün yoğun olarak görüldüğü eyaletlerde vaka sayısı Cıciang'da 537, Guangdong'da 393, Hınan'da 352, Hunan'da 332, Ciangşi'de 240, Anhui'de 237, Şandong'da 178, Sıçuan'da 177, Ciangsu'da 168, Fucien'de 101 oldu.

Ayrıca tespit edilen vakalar başkent Pekin'de 121, Şanghay'da 128, Çongçing'de 206, Tiencin'de 31'e yükseldi.


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Bu arada "Ülke Geneli Yeni Tip Koronavirüs Salgını Anlık Gelişmeler" platformunun verilerine göre, dünya genelinde bugüne kadar Tayland'da 14, Japonya'da 11, Singapur'da 10, Avustralya'da 9 Malezya'da 8, ABD'de 6, Fansa ve Almanya'da 5'er, Güney Kore ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde 4, Kanada'da 3, Vietnam'da ve İtalya'da 2'şer, Nepal, Kamboçya, Sri Lanka, Finlandiya ve Hindistan'da birer vaka tespit edildi.

- "Aşı geliştiren kurumlar zamana karşı yarışmalı"

Çin Başbakanı Li Kıçiang dün yaptığı bir açıklamada, koronavirüsün neden olduğu salgın durumun çetin ve karmaşık olduğunu belirtmiş, salgına karşı aşı geliştiren kurumların zamana karşı yarışması gerektiğini vurgulamıştı.

Li, salgınla mücadelenin ölüm oranını azaltmak ve muayenelerin etkisini iyileştirmek açısından kilit önem taşıdığını dile getirmişti.

Başbakan Li, "Merkezi Hükümet Yeni Tip Koronavirüs Salgınıyla Mücadele Çalışma Grubu Lideri" olarak salgınla mücadeleyi ve denetlemeyi yürütüyor.

Dünya Sağlık Örgütü, Çin'deki koronavirüsü nedeniyle dün uluslararası kamu sağlığı acil durumu ilan etmişti. Çin'in Birleşmiş Milletler Temsilcisi Cang Cün de Çin'in bu durumu değerlendirdiğini belirterek, ülkesinin koronavirüsle mücadelede çok kritik bir durumda olduğunu söylemiş, uluslararası dayanışmanının aşırıcı derecede önem kazandığını bildirmişti.


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- Yeni tip koronavirüs salgını

Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Ülkede yeni tip koronavirüse yönelik yürütülen bilimsel çalışmalarda virüsün genetik dizininin Çin'e özgü yarasa ve yılan türlerinden kaynaklandığına dair ilk sonuçlar elde edilmiş, daha sonra salgın sona erinceye kadar ülkede yabani hayvan ticareti yasaklanmıştı.

Virüsün kısa sürede Vuhan'dan diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle 22 Ocak'tan bu yana başta Vuhan olmak üzere Hubey eyaletine bağlı irili ufaklı 17 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu.
Anadolu Ajansı
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