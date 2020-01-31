'Kötü kayarım bak' dedi canlı yayın karıştı!

CNN Türk ekranlarında Hande Fırat'ın konuğu olan Gazeteci Metin Özkan ve Necdet Sarac'ın arasında yaşadığı 'kayak' polemiği sosyal medyada gündem oldu.

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, deprem bölgesinden kayak yapmak için Erzurum'a geçmesiyle başlayan polemik ülke gündemini meşgul etmeye devam ediyor.

"KAYAK İŞLERİNİ EN İYİ BEN BİLİRİM"

Gazeteci Metin Özkan, " Kayağı bırak gel. Necdet Bey... Necdet Bey... Siz konuyu oraya getirirseniz ben de kayağa getiririm. Kötü kayarım. Kayak işlerini en iyi ben bilirim." demesi stüdyoya ortamın gerilmesine neden oldı.

"TERBİYENİ TAKIN"

Metin Özkan'ın , "Kötü kayarım. Kayak işlerini en iyi ben bilirim." sözlerine Necdet Saraç, "Terbiyeni takın. Ekranda söylediğin şeyler güzel şeyler değil. Sen ne söylediğini iyi biliyorsun" yanıt verdi.

İşte ikili arasında geçen o konuşma:

Necdet Saraç: Cumhurbaşkanı en yetkili isim değil mi? Niye İmamoğlu'na hala randevu vermedi? Bu yumruğu sıkma değil mi?

Metin Özkan: Diyor ki kayağı bırak gel.

Saraç: Bu iki hafta önceki iş

Özkan: Necdet Bey sen o konuyu oraya getirirsen ben kayağa getiririm. Kötü kayarım bak. O kayak işlerini en iyi bilen benim.

Saraç: Önce bak terbiyeni takın. Terbiyeni takın.

Özkan: Bir saniye otur sakin sakin dinle. Edebini takın. Ben ne söylediğimi iyi bilen insanım. Bu konularda nereye kaydırmak istiyorsanız en iyi oraya kaydırırım. Bu konuları kaydırmayın

Saraç: Terbiyesizliğe gerek yok ciddi manada söylüyorum terbiyesizlik bu.

Özkan: Terbiyesiz sensin! Edepsizlik etme saygısız!

Saraç: Saygısızın önde gidenisin bak. Biz meydan okuyana meydan okumasını biliriz.

Özkan: Sen neden alındın? Sen neden alındın arkadaş? Yaptığınız en güzel şey nedir biliyor musun? İşin içinden çıkamayınca çamur yapıyorsunuz.

Saraç: Bizim söylediklerim dün de elekli bugün de elekli. Sizlerin bu tehditlerinizin hiçbir karşılığı yok.

Özkan: Adamın alnını ortasına çakarım lafı. Edebinle oturacaksın. Vereceğim rakamlardan korkuyorsan eyvallah.

Saraç: Televizyon ekranlarında kabadayılık yapma

Özkan: Ben her yerde kabadayılık yaparım. Bildiğim doğrunun arkasında bende kaypaklık olmaz.

Hande Fırat: Arkadaşlar gerçekten inanamıyorum size. Bağırmayın Allah aşkına ya! Sağlıklı insanı buradan deli çıkarırsınız. İlk kez hani konuklar terk ediyorlar ya bir bakacaksınız moderatör kalkıp çıkmış. Bizi çoluk çocuk hanım efendiler beyefendiler izliyor. Rica ediyorum kötü sözler için sizler adına ben özür diliyorum.