Borsa güne yükselişle başladı
|31 Ocak 2020 10:07
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,21 artarak 120.096,24 puana çıktı.
Açılışta BIST 100 endeksi, 246,58 puan ve yüzde 0,21 değer kazanarak 120.096,24 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,17 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,58 artış kaydetti.
Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,34'le taş toprak, en fazla kaybettirenler yüzde 1,09'la menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.
BIST 100 endeksi, dün 118.250-119.700 bandında dalgalı bir seyir izlemesinin ardından günü yüzde 0,1 artışla 119.850 puandan tamamladı.
Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de kişisel tüketim harcamaları ve Avro Bölgesi'nde büyüme ve enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini söyledi.
Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 121.500 puanın direnç olarak öne çıktığını kaydeden analistler, 119.200 puanın destek konumda bulunduğunu bildirdi.
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