İşte telefonlara gelecek yeni emoji'ler
|31 Ocak 2020 10:15
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Gelişen teknoloji iletişim alışkanlıklarımızı da değiştiriyor.
Akıllı cihazlar ile her gün milyarlarca mesaj gönderiliyor bu mesajlarda emoji'lerin yeri ise hayli yüksek.
2015 yılında yılın kelimesi ilan edilen 'emoji'ler, insanların günlük hayatlarında sıklıkla kendilerini ifade etmelerini sağlıyor.
1990'ların sonunda yaratılan emoji, özellikle son yıllarda artan akıllı telefon kullanımı ile birlikte küresel bir fenomene dönüştü. Haliyle her yıl onlarca yeni emoji hayatımıza giriyor.
Emojipedia, bu yıl kullanıma girecek 117 yeni emoji'yi tanıttı. Yeni emoji'ler arasında Noel Baba ile birlikte Bayan Claus da yerini aldı.
Yeni emoji'lerin 2020 yılının ikinci yarısında iOS, Android, WhatsApp ve Twitter gibi tüm platformlara entegre edilmesi bekleniyor.
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