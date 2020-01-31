Albayrak: Ekonomide iyileşme daha iyiye taşınacak
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2 yıllık gösterge tahvilin faizinde yüzde 9.96 seviyesinin görüldüğünü ve iyileşmenin daha ileri taşınacağını söyledi.
|31 Ocak 2020 10:27
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2 yıllık gösterge tahvilin faizinde yüzde 9.96 seviyesinin görüldüğünü ve iyileşmenin daha ileri taşınacağını söyledi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ekonomi politikalarının göstergelere yansımaya devam ettiğini belirtti. Bakan Albayrak, 2 yıllık tahvil faizinde yüzde 9.96 seviyesinin görüldüğünü ve bunun da Kasım 2016'dan bu yana ilk kez tek hane olarak gerçekleştiğini belirtti.
Bakan Albayrak'ın tweeti şöyle:
Ekonomi politikalarımızın ortaya koyduğu güven, göstergelere yansımaya devam ediyor. 2 yıllık gösterge tahvilin faizinde %9,96 ile Kasım 2016'dan bu yana ilk kez tek haneyi yakaladık. Piyasa beklentilerindeki bu iyileşmeyi çok daha ileri taşıyacak ve kalıcı hale getireceğiz.
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