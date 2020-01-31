1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Dışişleri'nden BM Barış Gücünün süresinin uzatılması kararına tepki

"Geçmişte defaatle vurguladığımız üzere, Ada'daki BM Barış Gücü hakkında BM'nin KKTC makamlarının rızasını bir kez daha almamış olması ciddi bir eksikliktir. Kıbrıs meselesinin çözüm sürecinin ne şekilde sürdürüleceği hususunda peşin hüküm içeren yazımlar, maalesef bu son karar metninde de muhafaza edilmiştir
 31 Ocak 2020 10:48
Yazdır
Dışişleri'nden BM Barış Gücünün süresinin uzatılması kararına tepki

Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Barış Gücü (BMBG) misyonunun görev süresinin uzatılması kararına ilişkin, Ada'daki misyonunun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) rızasını almamış olmasının ciddi bir eksiklik olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kıbrıs'ta 1964'ten bu yana konuşlu BMBG misyonunun görev yönergesinin altı aylık süre için yenilenlemesine ilişkin son BM Güvenlik Konseyi kararının dün kabul edildiğine işaret edildi.

Konuya ilişkin KKTC Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamaların desteklendiği vurgulanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Öncelikle, geçmişte defaatle vurguladığımız üzere, Ada'daki BMBG hakkında BM'nin KKTC makamlarının rızasını bir kez daha almamış olması ciddi bir eksikliktir. Bu durum, BM'nin kendi kural ve ilkelerine aykırıdır.

BMBG, KKTC topraklarında halen yasal bir zemin olmaksızın, KKTC makamlarının yapıcı ve iyi niyetli yaklaşımı kapsamında faaliyet göstermektedir. Hal böyleyken, Konsey'in, BMBG'nin KKTC topraklarındaki hareket serbestisine atıfta bulunması son derece çelişkili bir tutumdur."

Açıklamada, gelecek dönemde BMBG'nin Ada'daki faaliyetlerini doğru bir şekilde sürdürebilmesini teminen BM ile KKTC makamları arasında gerekli yasal çerçevenin bir an önce tamamlanmasının beklendiği belirtilerek, "Kıbrıs meselesinin çözüm sürecinin ne şekilde sürdürüleceği hususunda peşin hüküm içeren yazımlar, maalesef bu son karar metninde de muhafaza edilmiştir." değerlendirmesi yapıldı.

- "Siyasi eşitlik sağlanmalı"

Bu durumun, Kıbrıs meselesinin çözümüne bir katkı sağlamadığı kaydedilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kıbrıs Rum tarafının Kıbrıs Türkleriyle iktidarı ve refahı paylaşmama iradesi devam ettiği sürece, başlatılacak herhangi bir müzakere süreci yine başarısız olacaktır. Kıbrıs meselesinde ilerleme kaydedilmesi isteniyor ise öncelikle Kıbrıs Rum ve Kıbrıs Türk taraflarının tüm unsurlarını içerecek şekilde siyasi eşitlik konusunda anlaşmaya varması gerekmektedir."

Açıklamada, Türkiye'nin, çözüme dair tüm seçeneklerin masada olacağı gayrıresmi 5+BM toplantısının uygun bir zamanda düzenlenmesine destek verdiğinin altı çizilerek, "Doğu Akdeniz'de tansiyon ve gerginliğin azaltılmasının ancak Kıbrıs Rum tarafının tek yanlı hidrokarbon faaliyetlerini sona erdirmesi ve Kıbrıs Türkleriyle iş birliği tesis etmesiyle mümkün olabileceğini hatırlatmak isteriz." ifadeleri kullanıldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Türkiye tarihinin en hızlı ve etkili afete müdahale programı yürütülmüştür'
31 Ocak 2020 11:44		 TBMM'den ırkçı vekile kınama
31 Ocak 2020 11:09
Yılmaz Özdil'den Ekrem İmamoğlu'na tepki
31 Ocak 2020 10:43		 'Biz kavuştuk diğer aileler de kavuşsun'
31 Ocak 2020 08:15
İBB deprem bütçesini azalttı
31 Ocak 2020 07:40		 Mültecilere karşı denize duvar
31 Ocak 2020 07:20
Kentsel dönüşümde kararlıyız
31 Ocak 2020 07:06		 Erdoğan, 86 yaşındaki Ahmet amcanın cezasını kaldırdı
31 Ocak 2020 07:00
Viyana Belediyesi 'Bozkurt' işareti yapan otobüs şoförlerini işten çıkardı
31 Ocak 2020 06:34		 Halife Ömer'in türbesini yaktılar
31 Ocak 2020 06:10
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:18 - Koronavirüse karşı 'mesafeli seyahat' uyarısı12:12 - Tahliye uçağı Çin'e gitmek üzere yola çıktı12:11 - Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 2'si ağır 46 yaralı12:05 - Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı'yı yakmıştı, ablası ise Erzurum'da İmamoğlu'nu yaktı12:04 - Gün ortası döviz yükselişte11:59 - Tarım ve Orman Bakanlığı: Türkiye fındık üretiminde liderliğini sürdürüyor11:55 - Banka ve ödeme kuruluşlarına MASAK inecelemesi11:47 - FETÖ imamı istedikleri kadınla evlenmeyen astsubayı darbetmiş11:44 - 'Türkiye tarihinin en hızlı ve etkili afete müdahale programı yürütülmüştür'11:44 - Ensar Vakfı'ndan şartlı bağış açıklaması
11:40 - Başörtülü öğretmene saldıran kadına tahliye kararı11:36 - Adak adanan türbe piramit mezar çıktı11:34 - İBB yöneticisinden, bekar kadınlara çirkin ifadeler11:33 - Adliyeye sevk edilirken 'profesyonelim' diyen dolandırıcı serbest bırakıldı11:32 - Kayak merkezlerinde son durum11:30 - 'Uyanık komşu'nun fatura ödememek için 'elektrik oyunu' bilirkişi raporunda11:29 - Eski istihbaratçı Aktepe'nin davası istinaf onayladı11:28 - TESK'ten 'esnaftan pos kullanım ücreti kaldırılsın' talebi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Korona Virüsü hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan, 86 yaşındaki Ahmet amcanın cezasını kaldırdı
Savcının 'tuvalet sırası kavgası' adliyelik oldu
McDonald's Türkiye satıldı
Polisler de 8/24 sisteminin hayata geçirilmesini talep ediyor!
OHAL Komisyonu 2019 yılı faaliyet raporunu açıkladı
Tartıştığı kadınlar tarafından yakılarak öldürüldü
Yılmaz Özdil'den Ekrem İmamoğlu'na tepki
'İçişleri Bakanı battaniye taşıyor' dedi, tartışma alevlendi
'Kötü kayarım bak' dedi canlı yayın karıştı!
Tarım Kredi Kooperatifleri, 45 markete ulaştı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
01.02.2020 c.rizespor vs beşiktaş maci 1
Yolcu otobüslerindeki tekli koltuklar 4
Alkolün olumsuz etkileri 13
yalnızlığı seven insan 2
tavla 1
banyo yaparken şarkı söylemek 2
paracı olmak 2
8 milyon dolar bağış 1
taşıttakas sistemi 1
kalp guruldaması 2
SON İLANLAR
Rize İkizdere İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği inşaat mühendisi ve teknikeri alacak
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Yaylakent Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Ağlasun Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Şanlıurfa Halfeti Geçici 14 İşçi Alacak
Muğla Muttaş 10 İşçi Alacak
Muğla AHİ-BEL 1 İşçi Alacak
Kars Beltaş 1 İşçi Alacak
Manisa Albeltaş 20 İşçi Alacak
İzmir Ödemiş Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam