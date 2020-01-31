İstanbul Öğretmen Akademileri sömestirde 2 bin 183 öğretmeni ağırladı
|31 Ocak 2020 10:59
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İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen İstanbul Öğretmen Akademileri, yarıyıl tatilinde 2 bin 183 öğretmeni eğitim, kültür, sanat ve bilim dünyasından uzmanlarla bir araya getirdi.
Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Öğretmen Akademileri, çalışmalarına başladığı ilk günden bu yana pek çok buluşma, söyleşi, seminer, panel, konser, kültür ve sanat çalışmalarına ev sahipliği yaptı.
2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda sömestir tatilinde de öğretmenlere katkı sunmaya devam eden akademilerde, eğitim ortamlarının iyileştirilmesine katkıda bulunmak için özel eğitim, liderlik, yapay zeka, artırılmış gerçeklik, iletişim becerileri, arduino, akıl-zeka oyunları ve proje eğitimleri verildi.
Yarıyıl tatilinde 2 bin 183 öğretmen, çeşitli uzmanlık alanlarından kişilerle bir araya gelerek, farklı görüşlerden ortak akıl oluşturmayı sürdürdü.
Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerini sağlamayı hedeflediklerini belirtti.
İstanbul Öğretmen Akademileri kapsamındaki faaliyetlerin çeşitlendiğini ve gönüllülüğe dayandığını aktaran Yazıcı, öğretmenlerin 2023 Vizyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimde kullanılabilecek özgün uygulamalara, tasarımlara yönelmelerinin çok değerli olduğunu, bu sayede öğretmenlerin disiplinlerarası yaklaşımla öğrenme yolculuklarını sürekli kıldıklarını, hayata ve eğitime farklı pencerelerden bakabilmeyi başardıklarını anlattı.
Akademide gerçekleşen etkinliklerle öğretmenlerin çok yönlü gelişimlerine katkı sunduklarına ve yeni ufuklar açtıklarına işaret eden Yazıcı, "Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyonu hedeflerine ulaşmak için zamanın ruhunu iyi okuyarak var olan değerlerimize yenilerini ekleyip o değerleri kurum kültürümüze ve uygulamalarımıza dahil etmemiz gerekiyor. Bu perspektifle yarıyıl tatilinde de planladığımız akademi ve atölye etkinlikleriyle bu özel atmosferi birlikte güzelleştirmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.
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