Kültür ve Turizm Bakanlığı: Türkiye turizmde yeni bir rekor yılını geride bıraktı
Kültür ve Turizm Bakanlığı: 'Türkiye turizmde yeni bir rekor yılını geride bırakarak 2019'da toplam 51,7 milyon ziyaretçi ağırladı.'
|31 Ocak 2020 11:03
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