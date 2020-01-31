Antalya'da eski koca karısını ve kızını öldürerek intihar etti
|31 Ocak 2020 11:05
|Yazdır
Antalya'da eski eşiyle tartışan adam, karısını ve kızını tabancayla vurarak öldürdü. Kadın olay yerinde, kızı ise hastanede hayatını kaybederken, intihar teşebbüsünde bulunan adam ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Olay, sabah saatlerinde Kepez ilçesine bağlı Barış Mahallesi 2917 sokaktaki 2 katlı binanın birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eski eşi Esma Polat'la bir süredir tartışan ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Birol K., eve gelerek eşiyle konuşmaya başladı. Aralarında bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan tartışma sonucu Birol K., yanında getirdiği tabancayı çıkartarak Esma Polat ve kızı Ekin Köse'ye (12) ateş etti. Ardından Birol K. tabancayı kendine doğrultarak ateşledi. Sesleri duyanların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Esma Polat'ın öldüğünü tespit etti. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan baba ile kızı tedavi altına alındı. Yaralılardan Ekin Köse, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Ağır yaralanan Birol K.'nın tedavisi ise sürüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 2'si ağır 46 yaralı
31 Ocak 2020 12:11
|Banka ve ödeme kuruluşlarına MASAK inecelemesi
31 Ocak 2020 11:55
|Başörtülü öğretmene saldıran kadına tahliye kararı
31 Ocak 2020 11:40
|Adliyeye sevk edilirken 'profesyonelim' diyen dolandırıcı serbest bırakıldı
31 Ocak 2020 11:33
|'Uyanık komşu'nun fatura ödememek için 'elektrik oyunu' bilirkişi raporunda
31 Ocak 2020 11:30
|Hadsiz Yunan vekil hakkında soruşturma
31 Ocak 2020 10:39
|Malatya'da depremden zarar gören 37 bina yıkılacak
31 Ocak 2020 10:33
|FETÖ'ye 1 milyar dolar basmışlar
31 Ocak 2020 09:17
|Savcının 'tuvalet sırası kavgası' adliyelik oldu
31 Ocak 2020 09:16
|Bina güçlendirme can kurtardı
31 Ocak 2020 08:20