Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Coronavirus Rehberi yayımladı
Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Bilim Kurulunca Coronavirus Rehberi yayımlandı.
|31 Ocak 2020 11:03
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Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Bilim Kurulunca Coronavirus Rehberi yayımlandı.
Rehberde, Coronavirus hakkında; Vaka takip ve temaslı algoritması, olası vaka tanımına uyan havalimanları ve uçakta karşılaşılması durumunda yapılması gereken durumlar, vaka görülen ülkelere gidecek kişilerin yapması gerekenler ve tedavi süreci boyunca alınması gereken önlemleri ayrıntılı olarak açıklandı.
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