TBMM'den ırkçı vekile kınama
|31 Ocak 2020 11:09
|Yazdır
TBMM AB Karma Parlamento Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos'un, AP tarafından en sert şekilde kınanmasını ve hak ettiği şekilde cezalandırılmasını beklediklerini belirtti.
Karayel, yaptığı yazılı açıklamada, ırkçı Yunan milletvekili Lagos'un çirkin ve hadsiz eylemini nefretle kınadığını ifade etti.Gül: Adli mercilerimiz Ioannis Lagos hakkında harekete geçti
Yüce Türk milletinin şanı ve onuru; birlik, beraberlik ve bağımsızlığının simgesi olan Türk bayrağına yönelik bu hadsiz eylemin hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini vurgulayan Karayel, şunları kaydetti:
"Bayrak, milletimizin kırmızı çizgisidir. Bu çizgiyi kim ihlal ederse karşısında Türk milletini bulacaktır. Bu vahim hadisenin, çok sesliliğin ve çok kültürlülüğün savunucusu olması gereken Avrupa Parlamentosu çatısı altında gerçekleşmesi son derece üzücü ve düşündürücüdür. Yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve İslamofobinin Avrupa Birliğinde yeri olmamalıdır. Bu kapsamda beklentimiz, şanlı bayrağımıza yönelik bu menfur saldırının Avrupa Parlamentosu tarafından mümkün olan en sert şekilde kınanması ve failinin hak ettiği şekilde cezalandırılmasıdır."Hadsiz Yunan vekil hakkında soruşturma
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|'Türkiye tarihinin en hızlı ve etkili afete müdahale programı yürütülmüştür'
31 Ocak 2020 11:44
|Dışişleri'nden BM Barış Gücünün süresinin uzatılması kararına tepki
31 Ocak 2020 10:48
|Yılmaz Özdil'den Ekrem İmamoğlu'na tepki
31 Ocak 2020 10:43
|'Biz kavuştuk diğer aileler de kavuşsun'
31 Ocak 2020 08:15
|İBB deprem bütçesini azalttı
31 Ocak 2020 07:40
|Mültecilere karşı denize duvar
31 Ocak 2020 07:20
|Kentsel dönüşümde kararlıyız
31 Ocak 2020 07:06
|Erdoğan, 86 yaşındaki Ahmet amcanın cezasını kaldırdı
31 Ocak 2020 07:00
|Viyana Belediyesi 'Bozkurt' işareti yapan otobüs şoförlerini işten çıkardı
31 Ocak 2020 06:34
|Halife Ömer'in türbesini yaktılar
31 Ocak 2020 06:10