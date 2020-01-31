Memur-Sen, 500 bin TL'lik bağış yaptı
|31 Ocak 2020 11:21
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500 bin TL'lik çek, AFAD'ın genel merkezinde, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın tarafından, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'ya takdim edildi. Programa Memur-Sen'e bağlı sendikaların genel başkanları ile AFAD yöneticileri de katıldı.
Bir konuşma yapan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Ülkenin içinden geçtiği zor dönemlerde, yardımlaşmanın önemine dikkat çekerek, "Biz Memur-Sen olarak coğrafyalarda yaşanan afetlere, yıkımlara, gözyaşlarına duyarsız kalmadık elimizi uzattık. Bu tip afetlerde duyarlı davranmak da son derece önemli. Bu süreçlerde dil uzatmak değil, el uzatmak gerekir. Ülkemizde ne yazık ki bazı kesimler bu dönemlerde el uzatmak yerine dil uzatmayı seçiyor, bu kolay olandır" diye konuştu.
Elazığ ve bölge illerde hissedilen depremden etkilenenlerin sayısının fazla olduğunu ifade eden Yalçın, tüm etkilenen insanlara yanındayız mesajı verdiklerini anlattı. Memur-Sen ve Türkiye - AB KİK Heyeti olarak bölgede çeşitli temaslarda bulunduklarını kaydeden Yalçın, "Bölgede yaptığımız temasların ardından gerçekleştirdiğimiz durum değerlendirmesi neticesinde depremzedeler için 500 bin TL'lik bir yardım yapma kararı aldık. Biz karınca kararınca insanların yanında olduğumuzu hissettirelim düşüncesindeyiz" ifadelerini kullandı.
Elazığ'da yaşanan depremin ardından tüm devlet yetkililerin bölgede olduğunu ve bunun son derece önemli olduğunu söyleyen Yalçın, bu noktada Memur-Sen olarak bölgede bulunan herkese minnettar olduklarını vurguladı.
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ise yaptığı konuşmada depremzedelere geçmiş olsun mesajı verdi.
Çataklı, deprem afetinin yaşanmasının akabinde hemen bölgeye intikal edildiğini
ve yaraların sarıldığını ifade etti. Türkiye'nin milletçe bu olaydan sonra kenetlenmesinin
de mühim olduğunu aktaran Çatak, bu milletin ferdi olmaktan bir kez daha gurur
duyduğunu söyledi.
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