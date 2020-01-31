Eski istihbaratçı Aktepe'nin davası istinaf onayladı

- Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 12 yıl hapis cezasına çarptırılan eski istihbaratçı Basri Aktepe hakkında verilen hüküm, istinaftan geçti.

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesince silahlı terör örgütü üyeliğinden cezalandırılan eski Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi Aktepe hakkındaki hüküm, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21. Ceza Dairesince karara bağlandı.

Kararda, ilk derece mahkemenin verdiği hükmün, usul ve esas yönünden hukuka aykırılığının bulunmadığı, yargılama aşamasında eksiklik olmadığı ve ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu vurgulandı.

Sanığa yönelik ceza artırımının da yasal gerekçeye dayandığı belirtilen kararda, Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesinin hükmünün yerinde olduğuna dikkati çekildi.

Bu kapsamda sanık ve avukatının istinaf başvurularının esastan reddeden ceza dairesi, Aktepe'nin tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

- Hüküm

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesince 27 Eylül'de verilen kararın gerekçesinde, tanık beyanları, teftiş raporları ve örgüt mensuplarıyla irtibatı dikkate alındığında Basri Aktepe'nin FETÖ üyesi olduğunun anlaşıldığı ifade edildi.

Sanık ile örgüt arasında hiyerarşik ilişki nedeniyle suçun maddi ve manevi unsurlarının oluştuğu vurgulanan gerekçeli kararın devamında, Aktepe'nin "silahlı terör örgütüne üyelik" suçunu işlediğinin altı çizilerek, 12 yıl hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Ayrıca örgütteki konumu, güttüğü amaç, suç kastının yoğunluğu, yargılama sürecinde pişman olduğuna dair kanaat oluşmadığı gerekçesiyle Aktepe hakkında takdir indirimi yapılmadığı bildirildi.