1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Adliyeye sevk edilirken 'profesyonelim' diyen dolandırıcı serbest bırakıldı

Mersin'de markette "tırnakçılık" yönetimiyle dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.
 31 Ocak 2020 11:33
Yazdır
Adliyeye sevk edilirken 'profesyonelim' diyen dolandırıcı serbest bırakıldı

Mersin'de markette "tırnakçılık" yönetimiyle dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kentte market işleten H.U, iş yerine gelen kişinin para üstü dolandırıcılığı yaptığı iddiasıyla polise başvurdu.

Marketin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, H.U'ya 100 lira ödemiş gibi yaparak 6 liralık alışverişi karşılığında para üstü alan şüphelinin, daha önce benzer suçlardan işlem yapılan A.K. olduğunu tespit etti.

Düzenlenen operasyonla zanlı gözaltına alındı.

Şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği sırada bir gazetecinin, "Hakkınızdaki tırnakçılık iddiaları için neler söylemek istersiniz?" sorusuna, "Doğru. Profesyonelim ben. 50 yıldır yapıyorum. Ayda 4-5 bin kazanıyorum ama emekli edecekler beni." yanıtını verdi.

A.K. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 2'si ağır 46 yaralı
31 Ocak 2020 12:11		 Banka ve ödeme kuruluşlarına MASAK inecelemesi
31 Ocak 2020 11:55
Başörtülü öğretmene saldıran kadına tahliye kararı
31 Ocak 2020 11:40		 'Uyanık komşu'nun fatura ödememek için 'elektrik oyunu' bilirkişi raporunda
31 Ocak 2020 11:30
Antalya'da eski koca karısını ve kızını öldürerek intihar etti
31 Ocak 2020 11:05		 Hadsiz Yunan vekil hakkında soruşturma
31 Ocak 2020 10:39
Malatya'da depremden zarar gören 37 bina yıkılacak
31 Ocak 2020 10:33		 FETÖ'ye 1 milyar dolar basmışlar
31 Ocak 2020 09:17
Savcının 'tuvalet sırası kavgası' adliyelik oldu
31 Ocak 2020 09:16		 Bina güçlendirme can kurtardı
31 Ocak 2020 08:20
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:18 - Koronavirüse karşı 'mesafeli seyahat' uyarısı12:12 - Tahliye uçağı Çin'e gitmek üzere yola çıktı12:11 - Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 2'si ağır 46 yaralı12:05 - Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı'yı yakmıştı, ablası ise Erzurum'da İmamoğlu'nu yaktı12:04 - Gün ortası döviz yükselişte11:59 - Tarım ve Orman Bakanlığı: Türkiye fındık üretiminde liderliğini sürdürüyor11:55 - Banka ve ödeme kuruluşlarına MASAK inecelemesi11:47 - FETÖ imamı istedikleri kadınla evlenmeyen astsubayı darbetmiş11:44 - 'Türkiye tarihinin en hızlı ve etkili afete müdahale programı yürütülmüştür'11:44 - Ensar Vakfı'ndan şartlı bağış açıklaması
11:40 - Başörtülü öğretmene saldıran kadına tahliye kararı11:36 - Adak adanan türbe piramit mezar çıktı11:34 - İBB yöneticisinden, bekar kadınlara çirkin ifadeler11:33 - Adliyeye sevk edilirken 'profesyonelim' diyen dolandırıcı serbest bırakıldı11:32 - Kayak merkezlerinde son durum11:30 - 'Uyanık komşu'nun fatura ödememek için 'elektrik oyunu' bilirkişi raporunda11:29 - Eski istihbaratçı Aktepe'nin davası istinaf onayladı11:28 - TESK'ten 'esnaftan pos kullanım ücreti kaldırılsın' talebi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Korona Virüsü hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan, 86 yaşındaki Ahmet amcanın cezasını kaldırdı
Savcının 'tuvalet sırası kavgası' adliyelik oldu
McDonald's Türkiye satıldı
Polisler de 8/24 sisteminin hayata geçirilmesini talep ediyor!
OHAL Komisyonu 2019 yılı faaliyet raporunu açıkladı
Tartıştığı kadınlar tarafından yakılarak öldürüldü
Yılmaz Özdil'den Ekrem İmamoğlu'na tepki
'İçişleri Bakanı battaniye taşıyor' dedi, tartışma alevlendi
'Kötü kayarım bak' dedi canlı yayın karıştı!
Tarım Kredi Kooperatifleri, 45 markete ulaştı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
topaç 1
Alkolün olumsuz etkileri 13
baş ağrısı ile uyanmak 2
kenan evren'in vefatı 2
nasılsın 5
sürekli kızgınım gerginim bil bakalım ben kimim 2
perşembe sevimli gündür 2
kaçak çay 1
Mihenk noktasi 1
Entry düzenleme 3
SON İLANLAR
Rize İkizdere İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği inşaat mühendisi ve teknikeri alacak
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Yaylakent Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Ağlasun Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Şanlıurfa Halfeti Geçici 14 İşçi Alacak
Muğla Muttaş 10 İşçi Alacak
Muğla AHİ-BEL 1 İşçi Alacak
Kars Beltaş 1 İşçi Alacak
Manisa Albeltaş 20 İşçi Alacak
İzmir Ödemiş Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam