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Adak adanan türbe piramit mezar çıktı

Marmaris'teki 'Çağ Baba' adını verdiği yapının, araştırmalar sonucunda M.Ö. 3'üncü yüzyılda savaşçı Diagoras ve eşi Aristomakha için yapılan piramit mezar olduğu anlaşıldı.
 31 Ocak 2020 11:36
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Adak adanan türbe piramit mezar çıktı

Muğla'nın Marmaris ilçesi Turgut Mahallesi'nde bulunan ve halkın

'Çağ Baba'

türbesi olarak adlandırıp, dua edip adaklar adadığı yapı, arkeologların 2 yıl önce bölgede yaptığı araştırma sonucu, M.Ö. 3. yüzyılda, savaşçı Diagoras ve eşi Aristomakha'ya ait piramit mezar olduğu ortaya çıktı.

10 DAKİKA BOYUNCA TIRMANIŞ VAR

Türkiye'de ayakta kalabilen tek piramit mezar olan tarihi eser, kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki bir tepede yer alıyor. Mahalleye hakim bir noktada kayalıkların üzerinde bulunan ve geniş bir alanı yüksekten gören mezara, yaklaşık 10 dakikalık bir tırmanışla ulaşılabiliyor.

BAZI TAŞLARI ALIP, DUVARA ZARAR VERDİLER

Ayrıca yapılan incelemelerde yapının defineciler tarafından talan edildiği belirlendi. Definecilerin sadece mezarın taban kısmını kazmadıkları, kapısının iç tarafında bulunan bazı taşları aldıkları ve duvarına da zarar verdikleri gözlendi.

MOUSOLEUM'A BENZERLİĞİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Yüksekliği yaklaşık 6 metre, içi ise 3 metrekare olan tavanı kubbe şeklindeki mezar, dünyanın yedi harikasından biri olan Mousoleum'a benzerliğiyle dikkat çekiyor. Farklı mimari tarzıyla bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken yapı, turizme kazandırılmayı bekliyor.

'ÖNCE 'PEHLİVAN YA DA BOKSÖR' DEDİLER'

Turgut Mahallesi sakinlerinden İsmail Şahin (63),

"Burası 'Çağ Baba' türbesi olarak biliniyordu. Adaklar adanıyor, dualar ediliyordu. Sonradan bir pehlivanın ya da boksörün mezarı olduğu söylendi. Defineciler tarafından burada kaçak kazılar yapıldı. Okul yıllarımda burada hayır için dağıtılan yemeklerden yerdim. Mahallemizdeki mezar yürüyüş gruplarının ve turistlerin ilgisini çekiyor."

dedi.

'HER ŞEYİ GÖZETLEYECEĞİM Kİ MEZARIMA ZARAR GELMESİN'

Piramit mezarın yazıtında eski Yunanca şu ifadeler yer alıyor:

"Siz beyaz dişli hayvanlar, her zaman size öngörülen yerde kalın. Çünkü ben en yukarıda her şeyi gözetleyeceğim ki hiçbir korkak adam gelip de mezara zarar vermesin. Çünkü bu, savaşta ölen 'Diagoras' isimli bir adamın ve örnek çocuklar yetiştirmesiyle kocasına sadakat anlayışıyla herkesten üstün, babasının Aristomakha olarak isimlendirdiği tanrılarla kıyaslanası karısının mezarıdır."
DHA
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