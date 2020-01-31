Kayak merkezlerinde son durum
Kar kalınlığı en yüksek 158 santimetreyle Kartalkaya'da, en az 9 santimetreyle Yalnızçam'da ölçüldü
|31 Ocak 2020 11:32
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Kayak merkezlerinde en yüksek kar kalınlığı 158 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.
AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Kartalkaya'da 158, Erciyes'te 150, Kartepe'de 138, Yıldızdağı ve Uludağ115, Davraz'da 112, Ilgaz'da 102, Nemrut'ta 81, Palandöken'de 75, Denizli'de 72, Ladik'te 62, Sarıkamış'ta 55, Saklıkent'te 40, Yıldıztepe'de 27, Elmadağ'da 25, Ergan'da 22, Kop'ta 21, Yalnızçam'da ise 9 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|31.01.2020
|En düşük
|En yüksek
|Erciyes
|KY
|-8
|-4
|Ilgaz
|KY
|-8
|-5
|Kartalkaya
|HKY
|-9
|-6
|Kartepe
|ÇB
|-3
|1
|Nemrut Dağı
|KY
|-6
|-2
|Palandöken
|KY
|-7
|-2
|Sarıkamış
|KY
|-8
|-1
|Uludağ
|PB
|-9
|-1
|Yıldıztepe
|HKY
|-6
|-3
(KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu, PB: Parçalı bulutulu)
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