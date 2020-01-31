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Başörtülü öğretmene saldıran kadına tahliye kararı
İSTANBUL Beşiktaş'ta, 12 Kasım'da başörtülü öğretmen Şüheda Nur Eriş'e saldırdığı iddiasıyla gözaltına alınarak tutuklanan 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Berrak Karaoğlu tahliye edildi.
|31 Ocak 2020 11:40
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