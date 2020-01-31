Başörtülü öğretmene saldıran kadına tahliye kararı

ÜNİVERSİTELER SINAVIN YÖNTEMİNİ KARIŞTIRINCA ADAYLAR MAĞDUR OLDU! Yönetmeliğinde sözlü yapılacağı açıkça yazmasına rağmen öncelikli alan araştırma görevlisi kadrosu sınavlarını yazılı olarak yapan iki üniversite adayları mağdur etti!