'Türkiye tarihinin en hızlı ve etkili afete müdahale programı yürütülmüştür'

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor. Erdoğan, "Türkiye tarihinin en hızlı ve etkili afete müdahalesini göğsümü gere gere söylüyorum bu depremde yürütmüştür." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Deprem için toplanan paralar yerin gittiği gibi biz milli bütçeden harcayarak oraları ayağa kaldırdık." dedi. ABD'nin Ortadoğu planına ilişkin de konuşan Erdoğan, "Filistin'i yok edecek bu planı asla tanımıyor ve kabul etmiyoruz." dedi.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

AFRİKA TURU

Son Afrika turumuzla beraber Başbakanlık dönemim de dahil kıtanın 28 ülkesini ziyaret etmiş olduk. Gayretlerimiz sonucunda Afrika ile ticaret hacmi yüzde 381 artışla 26 milyar dolara ulaştı. Büyükelçilik sayımız 42'ye çıktı. Afrika ülkelerinin ülkemizdeki büyükelçilik sayısı da 36'ya çıktı.

ELAZIĞ VE MALATYA DEPREMİ

24 Ocak Cuma akşam can kaybına yol açan 6,8 büyüklüğünde deprem yaşadık. Hayatını kaybeden 41 vatandaşımıza Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum. Hayati tehlikesi olan depremzedemiz bulunmuyor. Elazığ, Malatya dışında Diyarbakır, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Adıyaman ve Batman'da büyüklü küçüklü topla 498 bina yıkılmış, 4 bin 912 bina ağır hasar 292 bina orta hasar almıştır. Deprem bölgesinde AFAD tarafından yaklaşık 25 bin çadır kuruldu. Devletimiz tüm kurumlarıyla deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın yardımına koşmuştur.

"GÖĞSÜMÜ GERE GERE SÖYLÜYORUM..."

Deprem haberini alınmasıyla birlikte üç bakan arkadaşımız anında hemen Elazığ'a gönderdik. Sağ olsunlar gerek içişleri Sağlık gerekse Çevre ve Şehircilik Bakanım o günden bu güne bu çalışmalara hep birlikte müzaheret ettiler ve terk etmediler. Dün İçişleri Bakanım MGK toplantısı için geldi ve tekrar Elazığ'a döndü. Sağlık Bakanım bu salgın hastalıkla ilgili olarak geç vakitte Ankara'ya geldi ve buradaki çalışmalara kendisinin bizzat yapması gereken müdahaleler nedeniyle burada. Çevre ve Şehircilik Bakanım ve şimdi tekrar İçişleri Bakanım orada. Hep birlikte bu süreci takip ediyorlar. Devletimizi tüm kurumları ve görevlileriyle yardıma koşmuştur. Şahsım da hemen ertesi gün olay yerine giderek çalışmaları yerinde gördüm.

Türkiye tarihinin en hızlı ve etkili afete müdahalesini göğsümü gere gere söylüyorum bu depremde yürütmüştür.