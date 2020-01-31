1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

FETÖ imamı istedikleri kadınla evlenmeyen astsubayı darbetmiş

FETÖ'nün "askeri mahrem" yapılanmasına yönelik operasyonda Batman'da gözaltına alınan astsubay A.Y, örgüt üyelerinin istediği kadınla evlenmediği için kendisini dövdüklerini anlattı
 31 Ocak 2020 11:47
Yazdır
FETÖ imamı istedikleri kadınla evlenmeyen astsubayı darbetmiş

- Sivas'ta Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki mahrem yapılanmasına yönelik ankesörlü telefon soruşturması kapsamında yakalanan astsubay A.Y, istedikleri kadınla evlenmediği için örgüt mensuplarının kendisini darbettiğini anlattı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK'deki mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Batman'da gözaltına alınan ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan jandarma astsubay A.Y. ifadesinde, örgütle tanışmasının üniversite yıllarına dayandığını belirtti.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Zile Meslek Yüksekokulunu kazandığı dönemde, babasını Silifke Işık Dershanesinden telefonla arayan kişinin "kendisini öğrenci evine yerleştirebileceklerini" söylediğini aktaran A.Y, "O dönem Kredi ve Yurtlar Kurumu başvurusu için geç kalmıştım. Ahmet olarak bildiğim öğretmen Silifke'de 'Işık Dershanesine gelsin, yüz yüze tanışalım' dediği için bu dershaneye gittim. Ahmet irtibat numarasını vererek 'Tokat'a bilet almamı, o tarihte beni orada kendilerinden birilerinin karşılayacağını' söyledi." ifadelerini kullandı.

A.Y, Zile'de örgüte ait evlerde ve yurtlarda kaldığını dile getirerek "Yurtta 'Samet' kod adlı müdürün odasındaki kasada 1 dolar gördüm. Ağabey hayırdır koca kasada sadece 1 dolar mı saklıyorsun dedim. Kendisi de bana 'Koçum bunu hoca efendi yani Fetullah Gülen gönderdi. Bu siftah parası, ondan dolayı bizim için değerli' diyerek kasayı kapattı." şeklinde konuştu.

- Örgüt üyeleri "manevi yükleme" yapmış

A.Y, o dönemde bir konsere gittiği için yurttan atılmak ve astsubay yapılmamakla tehdit edildiğini belirtti.

Askeri okula gitmek istediğini öğrenen "Tarık" kod adlı kişinin, "Askeri okul sınavlarına girmek istiyormuşsun, biz seni istersen astsubay yaparız. Sen sınavlara gir, gerisi bir şekilde hallolur." şeklinde konuştuğunu da aktaran A.Y, şunları kaydetti:

"Tarık'ın yönlendirmesiyle Tokat il merkezindeki örgüte ait bir evde Semih, Hasan ve ismini hatırlamadığım bir kişiyle askeri okul sınavlarına hazırlandık. İsmini hatırlayamadığım bu kişi evde ders çalışırken başımızda dururdu. 2013 yılında jandarma astsubaylık sınavı Samsun'da yapıldı. Sınava Hasan ve Semih ile birlikte gittik. Piyade astsubaylık sınavı ise Ankara'da yapıldı, buna da girdik. Bu sınavların ikisini de kazanarak mülakata girmeye hak kazandım. Jandarma astsubaylık sınavını Hasan ve Semih de kazanmıştı. Tarık üçümüzden de 'yaz döneminde evlerimize bir ay gitmememizi' istedi ve bize 'manevi yükleme yapacağını' söyledi. Gidecek yerimiz olmadığı için bunu kabul ettik."

- "Biz seni astsubay yaptık, yoksa seni okuldan attırırız' diyerek tehdit etti"

A.Y, Tarık'ın yanı sıra "Süleyman" kod adlı kişinin de kaldıkları eve gidip gelmeye başladığını belirterek "Bunlar bize Türk Silahlı Kuvvetlerinde çalışanların çoğunun münafık olduklarını, okulda sabırlı olmamız gerektiğini, sürekli sure okuyarak sabretmemizi, namazlarımızı açıktan kılmamamızı, ima ile gözle kılmamızı söylüyorlardı. Abdestimizi teyemmüm ile almamızı anlatıyorlardı. Okuldaki yemin töreninden sonra dışarı çıkma iznimizde bizimle irtibata geçeceklerini söylediler. Rütbe aldıktan sonra da yine örgüte ait evlerde 3-4 kişilik gruplar halinde kalmamızı istediler." ifadelerini kullandı.

Örgütün evlerinde kaldığı süreçte sürekli telkinlerde bulunulduğunu bildiren A.Y, şunları anlattı:

"O dönemde şu an eşim olan E.Y. ile flört aşamasındaydım. Bunu Ali kod adlı kişi biliyordu ve bunu Tarık kod adlı kişiye söylemişti. Bundan dolayı bana 'sen bizim dediğimiz kişi ile evleneceksin, biz sana evleneceğin kişiyi göstereceğiz. Bu kızla evlenemezsin' dediler. Bu nedenle sürekli tartışıyorduk. Hatta bir seferinde kavga ettik, Ali ile o derece ileri gittik ki karnıma yumruklar atarak boğazımı sıktı. Semih ve Hasan araya girerek bizi ayırdı. Hatta eşim ile görüşmemem için Tarık telefonumu elimden aldı."

A.Y, askeri okula başladıktan sonra çarşı iznine çıkamadığı için örgütten kimseyle telefonla görüşmediğini kaydetti.

Bu nedenle Tarık'ın babasına telefonla ulaştığını ifade eden A.Y, "Babam beni telefonla arayarak, Tarık'ın kendisini tehdit ettiğini, 'Oğluna söyle bizimle iletişime geçmiyor. Bu sebepten dolayı onu okuldan attırız' dediğini anlattı. Babam Tarık'ın telefon numarasını vererek aramamı istedi. Çarşıya çıktığımda onu aradım. Tarık telefonda bana 'Neden bizimle irtibata geçmiyorsun, biz seni astsubay yaptık, yoksa seni okuldan attırırız' diyerek tehdit etti. Bundan dolayı korktum, daha sonra da örgüttekilerle görüşmeye devam ettim." itirafında bulundu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Eski istihbaratçı Aktepe'nin davası istinaf onayladı
31 Ocak 2020 11:29		 'İçişleri Bakanı battaniye taşıyor' dedi, tartışma alevlendi
31 Ocak 2020 09:08
2 milyon FETÖ materyali incelendi
31 Ocak 2020 08:39		 FETÖ'nün suikast timi yağma suçundan da yargılanıyor
30 Ocak 2020 22:40
FETÖ'den yargılanan 6 eski polise hapis cezası
30 Ocak 2020 20:21		 FETÖ, 17/25 Aralık'tan sonra örgüt üyelerinin kod adlarını değiştirmiş
30 Ocak 2020 18:50
Kaynak Holding yöneticilerine FETÖ'den hapis
30 Ocak 2020 18:27		 Eski AYİM üyesi Şimşek'e FETÖ üyeliğinden hapis
30 Ocak 2020 17:47
FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı
30 Ocak 2020 17:39		 Amasya'da 6 adliye ve cezaevi personeli FETÖ'den tutuklandı
30 Ocak 2020 15:44
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:18 - Koronavirüse karşı 'mesafeli seyahat' uyarısı12:12 - Tahliye uçağı Çin'e gitmek üzere yola çıktı12:11 - Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 2'si ağır 46 yaralı12:05 - Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı'yı yakmıştı, ablası ise Erzurum'da İmamoğlu'nu yaktı12:04 - Gün ortası döviz yükselişte11:59 - Tarım ve Orman Bakanlığı: Türkiye fındık üretiminde liderliğini sürdürüyor11:55 - Banka ve ödeme kuruluşlarına MASAK inecelemesi11:47 - FETÖ imamı istedikleri kadınla evlenmeyen astsubayı darbetmiş11:44 - 'Türkiye tarihinin en hızlı ve etkili afete müdahale programı yürütülmüştür'11:44 - Ensar Vakfı'ndan şartlı bağış açıklaması
11:40 - Başörtülü öğretmene saldıran kadına tahliye kararı11:36 - Adak adanan türbe piramit mezar çıktı11:34 - İBB yöneticisinden, bekar kadınlara çirkin ifadeler11:33 - Adliyeye sevk edilirken 'profesyonelim' diyen dolandırıcı serbest bırakıldı11:32 - Kayak merkezlerinde son durum11:30 - 'Uyanık komşu'nun fatura ödememek için 'elektrik oyunu' bilirkişi raporunda11:29 - Eski istihbaratçı Aktepe'nin davası istinaf onayladı11:28 - TESK'ten 'esnaftan pos kullanım ücreti kaldırılsın' talebi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Korona Virüsü hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan, 86 yaşındaki Ahmet amcanın cezasını kaldırdı
Savcının 'tuvalet sırası kavgası' adliyelik oldu
McDonald's Türkiye satıldı
Polisler de 8/24 sisteminin hayata geçirilmesini talep ediyor!
OHAL Komisyonu 2019 yılı faaliyet raporunu açıkladı
Tartıştığı kadınlar tarafından yakılarak öldürüldü
Yılmaz Özdil'den Ekrem İmamoğlu'na tepki
'İçişleri Bakanı battaniye taşıyor' dedi, tartışma alevlendi
'Kötü kayarım bak' dedi canlı yayın karıştı!
Tarım Kredi Kooperatifleri, 45 markete ulaştı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
karadeniz şarkıları 1
diş teli 1
700 bin suriyeli türkiye ye ilerliyor 3
01.02.2020 c.rizespor vs beşiktaş maci 1
evlenince eşinin kapanmasını isteyen erkek 7
olumlama 1
yazmak 1
sabah sabah kalkıp işe gitmek 3
tavla 1
şehirlerin meczupları 2
SON İLANLAR
Rize İkizdere İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği inşaat mühendisi ve teknikeri alacak
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Yaylakent Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Ağlasun Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Şanlıurfa Halfeti Geçici 14 İşçi Alacak
Muğla Muttaş 10 İşçi Alacak
Muğla AHİ-BEL 1 İşçi Alacak
Kars Beltaş 1 İşçi Alacak
Manisa Albeltaş 20 İşçi Alacak
İzmir Ödemiş Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam