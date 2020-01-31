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Banka ve ödeme kuruluşlarına MASAK inecelemesi

MASAK, yasa dışı bahse ve kumara aracılık ettikleri iddiasıyla bazı banka ve elektronik ödeme kuruluşları hakkında inceleme başlattı.
 31 Ocak 2020 11:55
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Banka ve ödeme kuruluşlarına MASAK inecelemesi

- Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), yasa dışı bahis ve kumar oynatılan yapılara aracılık edilmesine sebebiyet verdiği iddiasıyla bazı banka ve elektronik ödeme kuruluşları hakkında inceleme başlattı.

AA muhabirinin MASAK yetkililerinden edindiği bilgiye göre, suç örgütlerince gelir kapısı yapılan ve giderek yaygınlaşan yasa dışı bahisle kumarın önüne geçebilmek için idari tedbir ve cezalar uygulanıyor.

MASAK, söz konusu sitelere aracılık edilmesine sebebiyet veren bazı banka ve elektronik ödeme kuruluşlarını da bu kapsamda değerlendirerek haklarında inceleme başlattı.

İncelemenin sonucuna göre, idari tedbir veya cezai işlem uygulanabileceği ifade edildi.

- Suç örgütlerinin gelir kapısı oldu

MASAK, söz konusu suç örgütlerinin gelir elde etme konusundaki taktiklerini kamuoyuyla paylaşarak, uyarılarda bulunuyor, erişime engellenen sitelere de uyarı yazısı ekliyor.

Bu örgütler, gelir elde etmek için örgüt mensubu olmayan ve daha önce hiç suça bulaşmamış vatandaşların hesaplarını kullanıyor. Örgütler, masum görünüşlü, sosyal olarak aktif kişiler aracılığıyla öğrenci, işsiz, ev hanımı, asgari ücretli vatandaşlarla irtibata geçerek aylık belli bir ücret karşılığında masum vatandaşların hesaplarını işledikleri suçlara alet ediyor.

- Yasa dışı kumar ve bahis suçlarına 6 yıla kadar hapis

Öte yandan, yasa dışı kumar ve bahis suçları için yer ve imkan sağlayan kişilere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ve adli para cezası uygulanabiliyor. Bu faaliyetlerin bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle işlenmesi durumunda ise hapis cezası 3 yıldan 5 yıla kadar çıkabiliyor.

Yurt dışında oynatılan spor müsabakalarına dayalı bahis ya da şans oyunlarının, internet yoluyla ve sair suretle erişim sağlayarak Türkiye'den oynanmasına imkan sağlayan kişilere 4 yıldan 6 yıla kadar, bu faaliyetlerde para nakline aracılık eden kişilere 3 yıldan 5 yıla kadar, kişileri reklam vererek bu oyunlara teşvik edenlere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve bütün bu faaliyetlerde bulunanlar için 5 bin liradan 20 bin liraya kadar idari para cezası uygulanabiliyor.

Sadece bu suçları işleyenlere değil, kumar oynayan kişiye de 1000 lira idari para cezası verilirken, kumardan elde edilen gelire el konuluyor.

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