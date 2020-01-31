Tarım ve Orman Bakanlığı: Türkiye fındık üretiminde liderliğini sürdürüyor
|31 Ocak 2020 11:59
|Yazdır
Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye'nin fındık üretimi ve ihracatında dünya liderliğini açık ara sürdürdüğünü bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, fındıkta dünya pazarının yüzde 70'ini elinde tutan Türkiye'nin, başta Avrupa Birliği (AB) ülkeleri olmak üzere dünyanın birçok ülkesine fındık sattığı ifade edildi.
Türkiye'nin söz konusu ürünün üretiminde ve ihracatında dünyada ilk sırada yer aldığı belirtilen açıklamada, 39 ilde, 728 bin hektar alanda yaklaşık 592 bin çiftçi tarafından fındık üretimi yapıldığı bilgisi verildi.
Açıklamada, geçen yıl, son 10 yılın en yüksek rakamı olan 776 bin 46 ton fındık üretimi gerçekleştirdiği ve ülkenin fındıkta yeterlilik derecesinin yüzde 501 olduğu vurgulandı.
- Son 4 ayda 1,2 milyar dolarlık fındık ihraç edildi
Dünya fındık ticaretinin yaklaşık 70'ini elinde bulunduran Türkiye'nin, 1 Eylül 2019-5 Ocak 2020 döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre, fındık ihracatını 673 milyon dolardan 1,2 milyar dolara çıkardığına dikkati çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"4 aylık süreçte, bir önceki döneme göre 442 milyon dolar daha fazla ihracat yapılmış oldu. Fındık ihracatı başta AB ülkeleri olmak üzere dünyanın birçok ülkesine gerçekleştiriliyor. İhracatın 75-80'i AB ülkelerine yapılıyor. En fazla fındık ihraç edilen ülkeler ise Almanya, İtalya ve Fransa. İhraç edilen ürünün yüzde 56'sı iç fındık, yüzde 25'i dilimlenmiş, kıyılmış, yüzde 19'si ise kavrulmuş, ağartılmış olarak yapıldı."
Türkiye'nin stratejik ürünlerinden fındığın üretimine Tarım ve Orman Bakanlığının da destek sağladığı hatırlatılan açıklamada, "Bakanlık son 10 yılda, alan bazlı gelir desteği kapsamında fındık üreticilerine 7,8 milyar liralık destek ödemesi gerçekleştirdi." denildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|TESK'ten 'esnaftan pos kullanım ücreti kaldırılsın' talebi
31 Ocak 2020 11:28
|Kültür ve Turizm Bakanlığı: Türkiye turizmde yeni bir rekor yılını geride bıraktı
31 Ocak 2020 11:03
|Albayrak: Ekonomide iyileşme daha iyiye taşınacak
31 Ocak 2020 10:27
|Güne başlarken döviz fiyatları
31 Ocak 2020 09:35
|Üç ekonomistten güçlü büyüme tahmini geldi
30 Ocak 2020 19:31
|Çinliler sadece köprüyü değil borçlarını da satın aldı
30 Ocak 2020 18:35
|'Görüp görebileceğimiz bana göre en büyük krizi yaşıyoruz'
30 Ocak 2020 13:24
|Bakan açıkladı: Gıdaya dijital izleme sistemi geliyor
30 Ocak 2020 13:05
|Toplam kartlı ödeme tutarı 2019'da 1 trilyon TL'ye yaklaştı
30 Ocak 2020 11:20
|Mega projeler büyük depremlere ve şiddetli rüzgara dayanıklı
30 Ocak 2020 11:16