Gün ortası döviz yükselişte
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları,
|31 Ocak 2020 12:04
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