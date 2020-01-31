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Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 2'si ağır 46 yaralı
Erzincan'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2'si ağır 46 kişi yaralandı
|31 Ocak 2020 12:11
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Erzincan'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2'si ağır 46 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 EZ 6599 plakalı yolcu otobüsü, Erzincan-Erzurum kara yolunun Avcılar mevkisinde şarampole devrildi.
Kaza yerine çok sayıda jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye ve polis ekibi ile ambulans sevk edildi.
Kazada yaralanan otobüsteki 46 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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