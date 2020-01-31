Yavaş'ın avukatları, tazminat davasını istinafa götürecek
|31 Ocak 2020 13:04
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın avukatlarının, katıldığı televizyon programındaki sözlerinden dolayı AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin hakkında açılan ancak reddedilen dava için istinaf yoluna başvuracakları bildirildi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Şahin'in 23 Şubat 2019 tarihinde bir televizyon programında Yavaş hakkında söylediği sözler nedeniyle tazminat davası açıldığı hatırlatıldı.
Ankara 25. Asliye Hukuk Mahkemesince davanın reddedildiği belirtilen açıklamada, "Gerekçeli karar yazılır yazılmaz Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın avukatları tarafından istinaf kanun yoluna başvurulacaktır. Bu karar sonrası hukuksuzluğa göz yumulmayacak gerekirse, AYM ve AİHM'e de başvuru yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.Mansur Yavaş'ın 'Fatih Şahin'in sözleri için açtığı dava reddedildi
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