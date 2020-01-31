Rusya'daki gaz patlamasında 4 Türk yaşamını yitirdi
|31 Ocak 2020 13:10
|Yazdır
Rusya'da küçük bir fabrikada gaz patlaması meydana gelince enkaz altında alan 4 Türk yaşamını yitirdi.
Rusya'nın Oryol Bölgesi'ne bağlı Mtsensk şehrinde bir kauçuk üreten fabrikada sabah sıralarında gaz patlaması yaşandı. Bölgeye gönderilen Acil Durumlar Bakanlığına bağlı ekipler enkaz altında kalan işçileri kurtarmaya çalıştı. Türk vatandaşı olduğu belirlenen 4 Türkün cesedi molozların altından çıkarıldı. Ardından 1 kadın işçinin bedeni çıkarıldı. Çıkarılan kadının uyruğu henüz belirlenemezken enkaz altından çıkarılan 3 kişi de yaralı halde hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü açıklanırken durumlarının kritik olduğu öğrenildi. Enkaz altında 1 işçinin daha kaldığından şüphelenilirken fabrikada arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Koronavirüs aşısı için tarih verildi
31 Ocak 2020 17:30
|Yeni tip koronavirüs dünyada hızla yayılıyor
31 Ocak 2020 16:33
|Rusya'dan 'kendi göbeğimizi kendimiz keseriz' sözlerine yanıt
31 Ocak 2020 14:39
|ABD, Çin'deki diplomatlarını çekiyor
31 Ocak 2020 00:26
|Çin'de yaşayan Türk öğretmen salgını anlattı
30 Ocak 2020 23:27
|'Bozkurt' işareti yapan Türk şoförler işten çıkarıldı
30 Ocak 2020 21:33
|İtalya'daki gemide corona virüsüne rastlanmadı
30 Ocak 2020 18:03
|AP, Türkiye karşıtı provokasyon yapan milletvekilini 'uyardı'
30 Ocak 2020 15:56
|Çin'de korona virüs nedeniyle evler mühürleniyor
30 Ocak 2020 14:24
|Çin, 1000 yataklı hastane inşaatını iki günde tamamladı
29 Ocak 2020 22:36