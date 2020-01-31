Ekrem İmamoğlu'na Şişli'de protesto
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli'de protesto edildi
|31 Ocak 2020 13:15
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediyesi'ni ziyaret etti. İmamoğlu'nun toplantısı sürerken Şişli Belediyesi'nden haksız yere işten çıkarıldığı öne süren bir grup, belediye binası önünde toplandı. Gruptakiler İmamoğlu ile görüşmek istedi.
"Hak, hukuk, adalet" sloganları atan grup, bina önünde İmamoğlu'nun çıkışını bekledi. İmamoğlu, grupla görüşmek istemedi. Bunun üzerine Ekrem İmamoğlu binadan ayrılırken protesto edildi. Tepki gösteren grup İmamoğlu'nu yuhaladı.
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