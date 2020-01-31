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6 yaşındaki Çinli çocukta virüs çıktı iddiasına açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; Çapa Tıp Fakültesine halsizlik ve ateş şikayetiyle başvuran 6 yaşındaki Çinli çocuğun durumu ile ilgili açıklama yaptı
 31 Ocak 2020 13:31
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6 yaşındaki Çinli çocukta virüs çıktı iddiasına açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; Çapa Tıp Fakültesine halsizlik ve ateş şikayetiyle başvuran 6 yaşındaki Çinli çocuğun durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Bakan Koca'nın açıklaması;

Çapa Tıp Fakültesinde halsizlik ve ateş şikayetiyle başvuran 6 yaşındaki Çinli çocuğun durumuyla ilgili sosyal medyada yayılan bilgi kirliliğine yönelik bu açıklamaya gerek görülmüştür.

Genel durumu iyi olan çocuğun ateşi düşmüştür. Solunum sıkıntısı ve benzeri bir şikayeti de bulunmamaktadır. Klinik tablo koronavirüse uymamakla birlikte, hasta Çin'in Şangay şehrinden geldiği için tedbiren gözlem altına alınmıştır.

Çapa tıp fakültesinde yapılan İnfluenza testinin sonucu İnflenza B (mevsimsel grip etkeni) çıkmıştır.

Sosyal medyada yayılan bir fotoğrafta ise hastaya yönelik "koronavirüs şüphesi", henüz numune çalışılmadan önce hasta bilgi giriş formu "kesin tanı" gibi işaretlenmiş ve servis edilmiştir. Bu fotoğrafla, kasten panik oluşturulmaya çalışıldığı açıktır.

Vatandaşlarımızın Bakanlık tarafından yapılacak resmi açıklamaları takip etmelerini ve bunun dışındaki bilgilere itimat etmemelerini bir kez daha hatırlatmak istiyorum.
Memurlar.Net
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