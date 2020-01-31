6 yaşındaki Çinli çocukta virüs çıktı iddiasına açıklama
|31 Ocak 2020 13:31
|Yazdır
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; Çapa Tıp Fakültesine halsizlik ve ateş şikayetiyle başvuran 6 yaşındaki Çinli çocuğun durumuyla ilgili açıklama yaptı.
Bakan Koca'nın açıklaması;
Çapa Tıp Fakültesinde halsizlik ve ateş şikayetiyle başvuran 6 yaşındaki Çinli çocuğun durumuyla ilgili sosyal medyada yayılan bilgi kirliliğine yönelik bu açıklamaya gerek görülmüştür.
Genel durumu iyi olan çocuğun ateşi düşmüştür. Solunum sıkıntısı ve benzeri bir şikayeti de bulunmamaktadır. Klinik tablo koronavirüse uymamakla birlikte, hasta Çin'in Şangay şehrinden geldiği için tedbiren gözlem altına alınmıştır.
Çapa tıp fakültesinde yapılan İnfluenza testinin sonucu İnflenza B (mevsimsel grip etkeni) çıkmıştır.
Sosyal medyada yayılan bir fotoğrafta ise hastaya yönelik "koronavirüs şüphesi", henüz numune çalışılmadan önce hasta bilgi giriş formu "kesin tanı" gibi işaretlenmiş ve servis edilmiştir. Bu fotoğrafla, kasten panik oluşturulmaya çalışıldığı açıktır.
Vatandaşlarımızın Bakanlık tarafından yapılacak resmi açıklamaları takip etmelerini ve bunun dışındaki bilgilere itimat etmemelerini bir kez daha hatırlatmak istiyorum.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Sağlık Bakanlığı, 4 bin kişilik görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı açtı
31 Ocak 2020 17:14
|Adresini güncellemeyen Suriyeliye kamu hizmeti yok
31 Ocak 2020 16:47
|İstanbul İl Seçim Kurulu yemin ederek görevine başladı
31 Ocak 2020 16:00
|Deprem bölgesinde ocak faturalarına faizsiz erteleme
31 Ocak 2020 15:20
|Bina yüksekliklerinde serbestlik olmayacak
31 Ocak 2020 14:27
|RTÜK'ten deprem bölgesindeki yayıncılara destek
31 Ocak 2020 13:07
|Ensar Vakfı'ndan şartlı bağış açıklaması
31 Ocak 2020 11:44
|OHAL Komisyonu 2019 yılı faaliyet raporunu açıkladı
31 Ocak 2020 10:31
|Bakan Koca: 68 kişiden numune alındı, Koronavirüs tanısı yok
31 Ocak 2020 10:21
|19 bin bekçinin yüzde 60'ı lise mezunu
31 Ocak 2020 10:10