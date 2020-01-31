Sağlık memuru kalbine yenildi
|31 Ocak 2020 13:40
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Samsun Bafra ilçesinde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Toplum Sağlığı Merkezi Evde Sağlık Biriminde görevli sağlık memuru defnedildi.
Edinilen bilgiye göre, dün meydana gelen olayda, Sağlık Memuru Özcan Tombul(45), evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tombul, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Vefat eden 4 çocuk babası Özcan Tombul için bugün Bafra Devlet Hastanesi önünde tören düzenlendi.
Ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileyen mesai arkadaşı Recep Çiçek, "Yaklaşık iki buçuk senedir evde sağlık hizmetlerinde omuz omuza çalıştık. Kendisi gerçekten hayat dolu, sevecen bir insandı. Bütün mesai arkadaşları tarafından gıpta ile bahsedildi. Örnek bir insandı" dedi.
Törende mesai arkadaşları göz yaşına boğuldu. Yapılan duanın ve alınan helalliğin ardından Tonbul'un cenazesi Köseli Mahallesi'nde cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.
Törene Kaymakam Cevdet Ertürkmen, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mehmet Kılınç, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Aytaç Akın, Bafra Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ahmet Abdurrahman İsmailoğlu, hastane yöneticileri, sağlık çalışanları ve Tonbul ailesi ile yakınları katıldı.
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