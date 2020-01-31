1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bitki çayı içirip, 100 bin liralık vurgun yaptılar

Daha önce Antalyalı bir vatandaşı, 'sazan balığı' yedirerek dolandıran çetenin 35'in üzerinde kişiyi farklı yöntemlerle çarptığı ortaya çıktı. Araçlarını internet üzerinden satışa çıkartan çift, içtikleri bitki çaylarının ardından 100 bin liralık otomobillerini çeteye kaptırdı.
 31 Ocak 2020 13:47
Yazdır
Bitki çayı içirip, 100 bin liralık vurgun yaptılar

Denizli'nin ilçelerinde olduğu iddia edilen dolandırıcılar, Türkiye'nin birçok farklı ilinde internet üzerinden satışa çıkarılan araçlar için aynı yöntemini kullanarak vatandaşları mağdur etti. Tespit edilen mağdur 35 kişi şebekenin yakalanması için WhatsApp grubu kurarak birbirleri ile haberleşiyor. Şebeke daha önce Antalyalı bir vatandaşı, sazan balığı yedirerek dolandırdı. Başka bir kişiyi, 'kekik toplayacağız' diyerek dolandıran çetenin, İzmir'de oturan bir çifte ise bitki çayı içirdikleri daha sonra araçlarını alarak kaçtıkları ortaya çıktı. Dolandırılan vatandaşlar ise çareyi WhatsApp grubu kurmakta buldu. Savcılığa suç duyurusunda bulunan vatandaşlar başlarından geçen film gibi hikayeyi anlattı. Dolandırıcılara esnaf kefalet kredisi çekme bahanesiyle araçlarını kaptırdığını söyleyen mağdurlardan Hasan Erdem, 2 yıl önce kredi ile 100 bin TL'ye bir araç satın aldığını ve 11 ay kullandıktan sonra askerden gelen oğluna ev alabilmek için otomobili satmak için internete koyduğunu belirtti. Aracının üzerinde 21 bin 400 TL'lik kredi borcunun parasının dolandırıcılar tarafından hızlı bir şekilde toparlandığını ifade eden Erdem, "Dolandırıcılar bu paranın yatması için ve geriye kalan parayı yatırmak için 'esnaf kefalet kredisi' çekmeleri gerektiğini söylediler. Bu şekilde güven sağladılar" dedi.

"Tosuncuk gibi bunlar kaçmadan hakların iadesi için en yüksek makamdan yardım istiyoruz"

Hasan Erdem hakkını aramak için geldiği Denizli'de başına gelenleri anlattı. Erdem, "Bizi İzmir'e davet edip, orada arabamızı aklımız yerinde olmadan, satışını alıp paramızı vermeden dolandırdı. Şu anda adliyede 2 tane davam var. Bugün savcı ile de görüştüm, bunların çete olduğunu kendi de teyit etti. 'Doğru, bunlar şebeke halinde çalışıyorlar, gözlerimiz üzerinde' dedi. Polis karakoluna gittik onlar da aynı şekilde 'Onları takibe aldık' dediler. Biz Buldan'a geldik şoförlerden biriyle bu konuyu konuşunca kendilerine haber verip oradan kaçmış. Bizim adli mercilerden istediğimiz, Tosuncuk gibi olmayıp bunlar kaçmadan yakalanmaları. Biz burada bilinçli bir şekilde malımızı vermedik" diye konuştu.

"Televizyonda gördükten sonra, çok daha fazla kişinin aynı şekilde dolandırıldığını anladık"

Dolandırıcıların iddialara göre bitkisel çayları kendilerine içirdiklerini ifade eden Erdem, "İçerisinde bir şey olduğuna eminim. Bilincim net olarak yerinde değildi. Kriminale gönderdirler kanımızı ama kimyasal bir şey içirmediler. Çay ve bitkisel çaylar içirdiler. Ben malımı verdikten sonra bana satış belgesinin bir tanesi verilmesi lazım ondan bile haberim yok. Devletten istediğim malımızın iadesini istiyoruz. Çünkü ben malımı bilinçli vermedim. Şu anda bilindiği kadarıyla dolandırılan 35 kişi ama bu rakam çok daha fazla. Çünkü kimsenin haberi yok. Biz bile bu olayı televizyon kanalında gördükten sonra bu arkadaşlarla temasa geçtik ve hakkımızı aramaya çalışıyoruz hep beraber" şeklinde konuştu.
Olayı gözyaşları içinde anlatan Hasan Erdem'in eşi Gönül Erdem, "Eşim aracımızı internete koydu ve ilk bir ay hiç müşteri çıkmadı. Sonra bir gün biri aradı. Araca talip olduğunu söyledi. 100 bin liraya anlaştık. 'Siz mi gelirsiniz, biz mi gelelim' dedi. Eşim 'Siz gelin' dedi. 'Ben sizin hesabınıza yol parası yatırayım. Siz gelin' dediler. Eşim bunu kabul etti. İzmir Buca'da notere gidiyorlar. Satışı vermeden önce çay içirmişler. Bizim aracımızın kredi borcu vardı. 21 bin 400 TL. O parayı 5 dakika içerisinde toparlayıp getirmişler. Eşime de 'Bize güvenebilirsin, bak biz bu parayı bulduk. Merak etme diğer paran da yarım saat içerisinde hesabına yatacak. Bu paranın yatması için biz esnaf kefaletten kredi çekeceğiz ama satışı bizim üzerimize vermen lazım' demişler. Saat 16.30'da eşim onların üzerine noter satışını veriyor. Arabayı alıyorlar. Eşim ile oğlumu Erdek'e doğru getiriyorlar. Eşime demişler ki, 'Hasan abi merak etme paran yatacak.' Evime geldiler. Bir şeylerden şüphe etmedik. Arabayı alış amaçları ise kardeşleri üniversiteyi yeni bitirmiş. Avukat olmuş. Babası söz vermiş, 'kızım üniversiteyi bitirince ona sıfır araba alacağım' diye. Bizim arabamız 3 bin kilometredeydi, daha arka koltuklarının naylonları bile duruyordu. Binip bir yere gitmek kısmet olmadı. 11 ay kullanabildik. Herkese aynı şekilde anlatmışlar. Bize de aynı yalanı anlattılar" dedi.

"Kontörüm bitti, kontör yüklemem lazım diyerek çıkıyor ve gidiş o gidiş"

Aracı kullananın ehliyeti olmadığını söyleyen Gönül Erdem, "Eşimin ehliyeti ile geliyorlar. Trafik polisi durdurduğunda eşim ehliyetini veriyor. Bunlar geldiler ve yemek yediler, çay içtiler evimde. Sabah bankaya gidilecekti. Sabah 8.40'ta evden çıktılar. Bizim evimizde kaldılar. Erdek'e gittiler bankaya, 2 defa giriş ve çıkışları var kamerada. Kahvede çay içerken eşime 'Kontörüm bitti beni ararlar şimdi, benim gidip kontör yüklemem lazım' demiş. Eşimin yanından hızlıca çıkıyor ve gidiş o gidiş. Eşim polise gidiyor. Üzerinden 13 ay geçti. 2 ay boyunca oyaladılar 'arabanı bugün getireceğim', 'paranı getireceğim', 'bu işi uzatma seni öldürürüz' şeklinde her türlü tehdidi yaptılar. Varımız yoğumuz gitti 30 sene biriktirdik. Eşim ve ben yazın temizlik işi yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Oğlum üniversite mezunu şimdi ise hamallık yapıyor"

Ailenin geçimi için arabayı satmak istediklerini gözyaşları içerisinde anlatan Erdem, "Oğlum 3 ay önce askerden gelmişti. 'Ona bir ev alalım, kendine güzel bir iş bulur' dedik. Oğlum üniversite mezunu, teknik donanım uzmanı şimdi ise hamallık yapıyor. Yazık günah değil mi benim oğluma" diye konuştu
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ordu'da doğal gaz borusu patladı, itfaiye müdahale ediyor
31 Ocak 2020 16:25		 Kara saplanan aracı itmeye çalışırken kalp krizinden öldü
31 Ocak 2020 16:14
Pompalı tüfek dosyasında Savcının oğluna zorla getirme emri
31 Ocak 2020 15:36		 Üniversiteli genç anne, hastane tuvaletinde doğurup kaçtı
31 Ocak 2020 15:32
Evlerin kapısının işaretlendiği olayla ilgili Başsavcılık'tan açıklama
31 Ocak 2020 15:02		 Kafasına buz kütlesi düştü, hastanelik oldu
31 Ocak 2020 14:59
Freni boşalan minibüsten böyle atladılar
31 Ocak 2020 14:50		 Sağlık memuru kalbine yenildi
31 Ocak 2020 13:40
Tipi nedeniyle sobadan sızan gazdan etkilenen 19 kişi hastaneye kaldırıldı
31 Ocak 2020 12:59		 Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 2'si ağır 46 yaralı
31 Ocak 2020 12:11
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:40 - Türk Kızılay Beypazarı temsilcisi görevinden alındı17:32 - MSB: Komandolar PKK/YPG'nin mevzilerini imha ediyor17:30 - Koronavirüs aşısı için tarih verildi17:17 - Altından fay hattı geçen aktif demiryolu tüneli17:14 - Sağlık Bakanlığı, 4 bin kişilik görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı açtı17:13 - Gün sonu döviz fiyatları17:06 - Polis okulunda 10 günlük 'uyuz' tatili17:00 - Başkentgaz'dan 'bağış' açıklaması16:54 - Altının yükselişi devam ediyor16:53 - 25 başlıkta, tarımda olanlar ile olması gerekenler!
16:50 - Av koruma memuruna mukavemette bulunan kişiye hapis cezası16:47 - Adresini güncellemeyen Suriyeliye kamu hizmeti yok16:33 - Yeni tip koronavirüs dünyada hızla yayılıyor16:25 - Ordu'da doğal gaz borusu patladı, itfaiye müdahale ediyor16:22 - Yunus Emre Yalçın anlatıyor; SEO gurubundan SEO klavuzu!16:17 - Sivas-Malatya karayolu ulaşıma kapandı16:14 - Kara saplanan aracı itmeye çalışırken kalp krizinden öldü16:11 - Vali son durumu açıklayıp 'Allah bize akıl fikir versin' dedi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Korona Virüsü hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan, 86 yaşındaki Ahmet amcanın cezasını kaldırdı
Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı'yı yakmıştı, ablası ise Erzurum'da İmamoğlu'nu yaktı
Savcının 'tuvalet sırası kavgası' adliyelik oldu
Yılmaz Özdil'den Ekrem İmamoğlu'na tepki
OHAL Komisyonu 2019 yılı faaliyet raporunu açıkladı
McDonald's Türkiye satıldı
Polisler de 8/24 sisteminin hayata geçirilmesini talep ediyor!
'Kötü kayarım bak' dedi canlı yayın karıştı!
Tartıştığı kadınlar tarafından yakılarak öldürüldü
'İçişleri Bakanı battaniye taşıyor' dedi, tartışma alevlendi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Doğup büyüdüğü şehri beğenmeme sorunsalı. 3
karadeniz şarkıları 2
Duymayı çok istediğimiz cümleler 2
Abbiiee 1
Alkolün olumsuz etkileri 13
Bütün kötülüklerin anası 2
mektup yazmak 1
peki 3
Kalıcı dövme 1
3 kuruşluk insan 3
SON İLANLAR
Rize İkizdere İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği inşaat mühendisi ve teknikeri alacak
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Yaylakent Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Ağlasun Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Şanlıurfa Halfeti Geçici 14 İşçi Alacak
Muğla Muttaş 10 İşçi Alacak
Muğla AHİ-BEL 1 İşçi Alacak
Kars Beltaş 1 İşçi Alacak
Manisa Albeltaş 20 İşçi Alacak
İzmir Ödemiş Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam