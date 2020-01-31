Son 6 gün içerisinde bin 579 artçı deprem oldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı (AFAD) Mehmet Güllüoğlu, vatandaşların barınması için deprem bölgesi Elazığ'a konteynerlerin sevkinin başladığını bildirerek, "Konteynerlerle ilgili hedefimiz çalışmaları iki hafta içerisinde bitirmek." dedi.

Güllüoğlu, merkezi Sivrice ilçesi olan Elazığ'daki 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD'ın yaptığı çalışmalara ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Depremi İstanbul'daki Afet Müdahale Planı Toplantısı'nda öğrendiğini ifade eden Güllüoğlu, bu bilgi üzerine afet müdahale planlarının çalışmaya başladığını belirtti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Elazığ'a hareket ettiğini, çevre illerdeki ekiplerin kente sevkinin başlatıldığını aktaran Güllüoğlu, enkaz bölgelerinden ve ihbar yapılan yerlerden bilgi alındığını bildirdi.

Enkaz bölgelerindeki vatandaşların kurtarılmasına yönelik arama-kurtarma çalışmaların yapıldığını dile getiren Güllüoğlu, 45 kişinin AFAD, jandarma, sivil toplum kuruluşları ve itfaiye ekiplerinin iş birliği içerisinde kurtarıldığını aktardı.

Güllüoğlu, depremin ardından yaşanan 6 günlük süreçte de barınma alanlarının oluşturulmasına çaba sarf edildiğini anlattı.

Elazığ ve Malatya'da çadır dağıtıldığını dile getiren Güllüoğlu, halkın açıkta kalmasının engellenmesine, ihtiyaçlarının giderilmesine gayret gösterildiğini vurguladı.

Arama kurtarma çalışmalarında görev alanlara, jandarma, emniyet ve itfaiye ekiplerine teşekkür eden Güllüoğlu, Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen ayni yardımların koordine edildiğini ifade etti.

Güllüoğlu, gelen yardımların vatandaşlara dağıtımının sürdüğünü kaydetti.

- "En doğru yardım türü nakdi yardımdır"

"Elazığ'daki afetzedelere en doğru yardım türü nakdi yardımdır" diyen Güllüoğlu, konteyner kent kurulmasıyla ilgili de belirlenen alanda alt yapı çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi.

Güllüoğlu, şöyle devam etti:

"Konteynerlerin sevki başladı, hedefimiz çalışmaları iki hafta içerisinde bitirmek. Konteyner alanların önemli kısmı altına zemin hazırlamak. Önümüzdeki iki hafta içerisinde altyapı çalışmalarını tamamlamayı planlıyoruz. Çadır, okul, spor salonu gibi geçici barınma alanları bu süreçte hizmet vermeye devam edecek. İlk başta bin konteyner, sonra ihtiyaca göre bin konteyner, Sivrice için de 200 konteyner planlamamız var."

- "Yardım kampanyasındaki bağış 81 milyonu geçti"

AFAD'ın başlattığı yardım kampanyasını anımsatan Güllüoğlu, kampanyanın şeffaf şekilde yürütüldüğünü, hem AFAD hem de bir televizyon kanalındaki kampanyaya 81 milyon liranın üzerinde bağış geldiğini bildirdi.

Güllüoğlu, televizyon kanalındaki kampanyada yapılan taahhütlerin de yerine getirilmeye başladığını kaydetti.

Arama-kurtarma çalışmalarının sona erdiğini hatırlatan Güllüoğlu, barınma kapsamında yapılanların sürdüğüne, eksikliklerin giderildiğine işaret etti.

AFAD Başkanı Güllüoğlu, "Açıkta kalan kimse olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Okullarımız ve spor salonlarımızda hala boş kapasite var." değerlendirmesinde bulundu.

Beslenme alanında gerçekleştirilen hizmetleri anlatan Güllüoğlu, iyileştirme, psikososyal faaliyetlerin başladığını dile getirdi.

- "10 binden fazla bina analiz edildi"

Depremin korkutan bir gerçek olduğuna dikkati çeken Güllüoğlu, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün deprem bölgelerinde bina analiz çalışmaları yürüttüğünü anımsatarak, şöyle dedi:

"Analizler neticesinde ağır hasarlı, orta hasarlı, hafif hasarlı veya hasarsız bina tespitinde bulunuluyor. Bu analiz, bu depremden binaların hasar gördüğünün ya da görmediğinin analizidir, binanın tüm özelliğine dair değildir. Bugüne kadar 10 binden fazla bina analiz edildi, çalışmalar devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri her gün yüzlerce, binlerce binayı analiz ediyor. Analizi biten binaların sahiplerine 'binanız hasarsız ya da şu seviyede hasarlı çıktı' diye bilgilendirme başlayacak. Elazığ Valiliğimiz tarafından telefonla ya da internet üzerinden bilgilendirmeler yapılacak."

Evi yıkılanlara kamu bütçesinden ödemelerin başladığını aktaran Güllüoğlu, bazı ihtiyaçlar için de yardım kapsamında gelen kaynakların kullanılacağını, bunların da şeffaf şekilde kamuoyu ile paylaşılacağını bildirdi.

Arama-kurtarma çalışmalarında gittikçe profesyonelleşildiğini, uluslararası standartlarda ekiplerin görev aldığını dile getiren Güllüoğlu, arama-kurtarmada itfaiye, sivil toplum kuruluşları ekipleri, jandarma arama-kurtarma, UMKE ekipleriyle omuz omuza çalışıldığını belirtti.

Güllüoğlu, arama-kurtarmada enkazda kalanların sağ kurtarılmasının asli hedef olduğuna işaret ederek, Elazığ depremi sırasında kurtarılan her bir kişi için büyük sevinç yaşandığını anlattı.

"Bir vatandaşımızın önce sesini duymak, onunla temas kurmak, canlı kurtarmak birçok yorgunluğu silip, götüren bir an oluyor. Son 6 günde unutamayacağımız anlar, birçok çocuğumuzu enkazdan çıkarttığımız anlardı. Umarız bundan sonraki afetlerde arama-kurtarmaya az ihtiyaç olur." diyen Güllüoğlu, deprem bölgesinde AFAD'ın iyileştirme faaliyetlerine, çalışmalarına devam edeceğini bildirdi.

Elazığ depreminin ardından yaşanan artçı sarsıntılara da değinen Güllüoğlu, "Depremin ardından, son 6 gün içerisinde bin 579 artçı meydana geldi, bunların 22'si 4 büyüklüğünün üzerinde." bilgisini paylaştı.

Güllüoğlu, genel itibarıyla bir hafta, 10 gün süresinde artçıların azaldığını, bazı deprem türlerinde bunun daha uzun süreli olabileceğini, rakamlara bakıldığında frekansın azaldığını sözlerine ekledi.