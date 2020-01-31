Ekonomistlerin, ocak ayı enflasyon beklentisi
|31 Ocak 2020 14:19
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AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE), yüzde 1,14 artmasını bekliyor.
AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Şubat'ta açıklanacak ocak ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 11 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete göre, ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,14 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ocak ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 0,80, en yüksek yüzde 1,50 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,14) göre, bir önceki ay yüzde 11,84 olan yıllık enflasyonun yüzde 11,92'ye çıkacağı hesaplanıyor.
Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu enflasyon tahminleri yüzde 8,5-12 aralığında yer alırken, 2020 yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 9,91 oldu.'Kasım 2016'dan bu yana ilk kez tek haneyi yakaladık'
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