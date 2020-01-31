Bakan Çavuşoğlu: Şu anda uçakta 49 vatandaş var

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'ın ırkçı milletvekili Ioannis Lagos'u işaret ederek, "Bu ırkçı parlamenterin şanlı bayrağımıza yönelik tavrı elbette kabul edilemez. O nedenle gerekli tepkimizi gösterdik, bunun takipçisi olacağız" dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bulgar mevkidaşı Ekaterina Zaharieva ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu, gazetecilerin "Avrupa Parlamentosu'nda (AP) Yunan vekilin Türk bayrağı yırtmasının üzerine oldukça sert tepki gösterdiniz. Bununla ilgili bir gelişme var mı?" sorusunu yanıtladı. Çavuşoğlu, "Yunanistan'dan bu ırkçı parlamenterin şanlı bayrağımıza yönelik tavrı elbette kabul edilemez. O nedenle gerekli tepkimizi gösterdik ama bunun takipçisi olacağız. Avrupa Parlamentosu'nun yaptırımla ilgili bir süreç başlattığını görüyoruz ve neticesini takip edeceğiz" dedi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığının konuyla ilgili yaptığı açıklamayı önemli bulduğunu belirten Çavuşoğlu, "Bu şahısla ilgili yaptıkları tanıma da katılıyoruz, Neonazi. Şimdi biz Batı'da Neonazi var dediğimiz zaman alınganlık gösteriyorlar. İşte Yunanistan'ın resmi kurumları, Dışişleri Bakanlığı bu şahısla ilgili Neonazi tanımlaması yapıyor" ifadelerini kullandı.

"Aynı ırkçılar Yahudi düşmanıdır, anti-semitistiktir"

Söz konusu aşırı akımlarla mücadele edilmesi gerektiğinin altını çizen Çavuşoğlu, "Hangi ülkede olursa olsun. Irkçı, kendisinden başka herkese karşı nefret duyan, hoşgörüsü olmayan akımlarla mücadele etmezsek ortak değerlerimiz aşınmaya devam eder. Bugün İslam düşmanlığı ve Türkiye düşmanlığı ya da Türk düşmanlığı ön plandadır. Ama unutmayalım ki aynı ırkçılar Yahudi düşmanıdır. Yani anti-semitistiktir. Diğer inanç ve eğer başka etnik kökenden olanlardan da nefret ediyorlar" dedi.

"Avrupa'da ırkçı partiler, Avrupa kurumlarını da kökten sarsmaya başladı"

Bakan Çavuşoğlu, "Yarın bunu önleyemezsek, tersine çeviremezsek sorumlu kişiler olarak, bu Avrupa'nın geleceği için bir felaket olur. Bugün gerçekten kabul etmemiz lazım. Avrupa'da ırkçı partiler Avrupa kurumlarını da kökten sarsmaya başladı ve Avrupa Parlamentosu hatta başkanlığını yaptığım Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi bile artık bu ırkçı parlamenterlerin baskısı, etkisi altında ve ortak değerlerimizi savunamaz hale gelmiştir" şeklinde konuştu.

"Ama bu dünkü çirkin, kabul edilemez olay bir dönüm noktası olabilir" diyen Çavuşoğlu, "Bu konuyu takip edeceğiz, gerekli adımları da elbette atacağız" ifadelerini kullandı.

"Vatandaşlarımızla tek tek temastaydık"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin'den gerçekleşecek tahliye işlemlerine yönelik, "Çin'de bu süreç başladıktan sonra tabi ki bir taraftan nereye gidiyor bunu takip ettik. Diğer taraftan da tabi bizim vatandaşlarımız var Çin'de yaşayan. Wuhan'da da yine 34 tane vatandaşımızın yaşadığını tespit ettik. Vatandaşlarımızla sürekli temas halindeydik. Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın da talimatıyla Sağlık Bakanlığı ile birlikte yakın iş birliği içinde çalışmalarımızı sürdürdük" dedi.

Milli Savunma Bakanlığının da desteğiyle uçak tedariki dahil tüm hazırlıkların yapıldığını vurgulayan Çavuşoğlu, "Biz de bir taraftan vatandaşlarımızla tek tek temastaydık. Bakan Yardımcımız Yavuz Selim Bey'i görevlendirdik. Bizzat benim de temasta olduğum, konuştuğum oradaki vatandaşlar da oldu. Onlara şu mesajı verdik. Biz hazırlıklarımız yaptık. Çin'in bir karar vermesi gerekiyordu ve nihayetinden Çin, sadece Türkiye'ye değil, diğer ülkelere de uçuş izni verdi" diye konuştu.

"Şu anda toplam 49 vatandaş var"

Çavuşoğlu, "Uçağımız kalktı, vatandaşlarımızı oradan getireceğiz. Sadece bizim vatandaşlarımız değil, bizden ricacı olan kardeş ve dost ülkeler de oldu. Örneğin, orada yaşayan Azerbaycanlı kardeşlerimiz, 7 tane Azerbaycan vatandaşı var. O canlarımızı da alıp getireceğiz. Diğer taraftan yine komşumuz Gürcistan'dan 7 vatandaş, Arnavutluk'tan 1 vatandaş, toplam şu anda 49 vatandaş var bizim vatandaşlarımızla birlikte. Onları getireceğiz. Gerekli sağlık tedbirleri de alınmıştır ve Türkiye'ye geldikleri zaman karantinada ve diğer sağlık işlemleriyle ilgili de Sağlık Bakanlığımız ve uzmanlarımız gerekli tedbirleri almıştır. Uçağımız en kısa zamanda Wuhan'a ulaşıp, söylediğim gibi sadece bizim vatandaşlarımızı değil, bizden yardım isteyen ülkenin vatandaşlarını da inşallah getirecektir" dedi.