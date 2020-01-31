Freni boşalan minibüsten böyle atladılar
|31 Ocak 2020 14:50
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Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki Yıldızlı mahallesinde bulunan TOKİ konutları içerisinde önceki gün içerisinde 4 yolcunun bulunduğu park halindeki yolcu minibüsünün freni boşaldı. Sürücüsünün içinde bulunmadığı minibüs yokuş aşağı hızla ilerlerken panikleyen yolcular minibüsten atladı. Minibüs ise bahçeye girerek durabildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil servis ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından minibüsten atlayarak kurtulmaya çalışan 4 kişi yapılan ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazada panikleyerek minibüsten atlayan yolcular güvenlik kamerasına yansıdı. Peş peşe atladıkları görülen yolculardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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