Kafasına buz kütlesi düştü, hastanelik oldu
|31 Ocak 2020 14:59
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Olay, pazartesi günü Afyonkarahisar'ın Yeşilyol caddesinde meydana geldi. Oktay Yüksel yolda yürürken çatıdan kopan buz kütlesi kafasına düştü.
Çarpmanın etkisiyle yere yığılan Yüksel'in yardımına çevredekiler yetişti.
Önce ambulansa haber verildi, ardından kanlar içinde kalan kafasının altına yumuşak cisimler konuldu.
Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Yüksel, tedavi altına alındı.
Kafasında 10 santimetrelik bir kesik oluşan Yüksel, "Allah'a şükürler olsun ki hafif sıyrıklarla atlatım. Şunu söylemek istiyorum. Apartmanlarda biriken kar birikintilerini itfaiye aracılığıyla indirin ki kontrolsüz bir şekilde bir başkasının üzerine düşmesin." dedi.
Yüksel, vatandaşları da her ihtimale karşı apartman saçaklarının altından geçmemeleri konusunda uyardı.
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