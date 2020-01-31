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'Çinli çocuk mevsimsel gribal enfeksiyon geçiriyor'

İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek: Hastanın genel durumunun iyi olması, ateşinin düşmesi ve İnfluenza B virüsünün çıkmış olması, mevsimsel anlamda bir gribal enfeksiyon geçirdiğini göstermiştir
 31 Ocak 2020 15:17
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'Çinli çocuk mevsimsel gribal enfeksiyon geçiriyor'

İstanbul Üniversitesi (İÜ) İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, Çinli çocuğun sağlık durumuna ilişkin, "Hastanın genel durumunun iyi olması, ateşinin düşmesi ve İnfluenza B virüsünün çıkmış olması, mevsimsel anlamda bir gribal enfeksiyon geçirdiğini göstermiştir." dedi.

Tükek, İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesine halsizlik ve ateş şikayetiyle başvuran 6 yaşındaki Çinli çocuğun sağlık durumuna ilişkin gazetecilere açıklamada bulundu.

Sosyal medyada "koronavirüs tanısı konuldu" şeklinde birtakım paylaşımların yapıldığını anımsatarak, bunların kendisini üzdüğünü ifade eden Tükek, "Çünkü hastanın sürüntüleri, örnekleri laboratuvara daha yeni gönderilmişti, birkaç saat olmuştu, buradan kesin tanı çıkması zaten mümkün değildir. Şunu rahatça söyleyebilirim. Hastanın genel durumunun iyi olması, ateşinin düşmesi ve İnfluenza B virüsünün çıkmış olması, mevsimsel anlamda bir gribal enfeksiyon geçirdiğini göstermiştir." diye konuştu.

- "Soruşturma açacağız"

Bilgi işlem sisteminde olası tanı, ön tanı ve kesin tanı bölümlerinin yer aldığını aktaran Tükek, şöyle devam etti:

"O bölümlere baktığımız zaman, kesin tanı olmadan kesi tanı olarak işaretlendiğini ve bu şekilde sosyal medyaya servis edildiğini müşahede etmekteyiz. Bu kişiler tespit edilmiştir, gerekli soruşturmayı açacağız. Gerçekten böyle bir kesin tanı olmadan halkımıza sosyal medya üzerinden kesin tanıymış gibi göstermenin kime faydası olduğunu ve hizmet edeceğini anlamakta zorlanmaktayız. Neyse ki iyi bir şekilde sonuçlanmış olduğunu söyleyebiliriz."

Prof. Dr. Tükek, Çin uyruklu 6 yaşındaki kız çocuğunun Şangay'dan 10 gün önce ailesiyle turistik amaçla Türkiye'ye geldiğini belirterek, "Türkiye'de 10 gün geçmesine rağmen hastalığının çok ilerlememesi ve bir günlük müşahedemiz sırasında hastanın durumunun iyiye gitmesi ve ateşinin düşmesi, bunun koronavirüs enfeksiyonu olmadığı şeklindeki görüşümüzü desteklemektedir. Koronavirüsle ilgili olan kısmı Ankara'ya yönlendirildi, oraya giden sürüntü önemli. O da negatif sonuçlanacaktır diye düşünüyorum. Tabii İnfluenza B'nin de pozitif çıkması, bütün bu klinik tablonun İnfluenza B'ye bağlı olduğunu bize düşündürmüştür." ifadelerini kullandı.

- "Çocuk Acil'de hasta kabulünü bir süre durduktan sonra yeniden açtık"

Koronavirüsün damlacık enfeksiyonu yoluyla bulaştığını belirten Tükek, 5 mikrondan büyük damlacıklar halinde olan enfeksiyonların çok kısa mesafelerde olan kişilere bulaşabildiğini, maske takılmasıyla bu sorunun büyük ölçüde giderilebildiğini söyledi.

Prof. Dr. Tufan Tükek, "Acil bölümündeki hastalar farklı servislere sevk edildi mi?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Hasta acile geldiği andan itibaren maske takılması, özellikle sağlık personeli açısından yeterlidir. Muayene sonrasında ellerin yıkanması ve birtakım hijyenik önlemlerin alınması gerekir. Diğer hastalar zaten bu kişiden uzakta oldukları için enfeksiyon riskiyle çok düşük olasılıkla karşı karşıyadırlar ama tedbir amaçlı Sağlık Bakanlığımız tarafından birçok hastanede izolasyon odaları oluşturulmuştur. Bu hastaları izolasyon odalarına tek başına aldığımızda diğer hastaların böyle bir riski taşımadığını söyleyebiliriz. Tedbir amaçlı diğer hastaları başka birimlere kaydırdık. Çocuk Acil kısmında yeni hasta kabulünü geçici olarak durdurduk. Neticelendikten sonra tekrar açtık."
Anadolu Ajansı
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