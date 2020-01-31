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HDP önündeki eylemin 151'inci gününde aile sayısı 77 oldu

Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ve Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan aile sayısı, 151'inci gününde, 77 oldu.
 31 Ocak 2020 15:24
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HDP önündeki eylemin 151'inci gününde aile sayısı 77 oldu

Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ve Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan aile sayısı, 151'inci gününde, 77 oldu. 6 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırılan inşaat işçisi oğlu Veysi Kartal için Şırnak'ın İdil ilçesinden gelen Sakine Kartal, çocuğunu HDP'liler tarafından kandırılarak dağa götürüldüğü belirterek, "Ben oğlumu HDP'den istiyorum. Oğlumu versinler bana. Oğlumu vermedikleri sürece buradan kalkmayacağım" dedi

HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eyleminin 151'nci gününde, evlat nöbetindeki aile sayısı 77'e yükseldi. Şırnak'ın İdil ilçesinde yaşayan Sakine Kartal, 2014 yılında Ankara'ya gideceğini söyleyip evden çıkan ancak PKK'lılar tarafından kandırılarak kaçırılan inşaat işçisi oğlu Veysi Kartal için oturma eylemine katıldı.

"Ben oğlumu HDP'den istiyorum, oğlumu versinler bana"

Türkçe bilmediği için Kürtçe konuşan ve elinde oğlunun fotoğrafı ile teslim olması için çağrıda bulunan anne Sakine Kartal, "Oğlumu altı yıl önce kandırarak götürdüler. Bazen konuşuyorduk ancak son 2 yıldır haber alamıyorum. Yalan mı doğru mu bilmiyorum ama şu anda Kandil Dağı'nda. Oğluma geri dönmesini söyledim. 'Orada ne işin var?' dedim. 'Benim yüzüm yok gelmeye' dedi. Buraya oğlumu istemeye geldim. Ben oğlumu HDP'den istiyorum. Oğlumu versinler bana. Oğlumu vermedikleri sürece buradan kalkmayacağım" dedi

Anne Kartal daha sonra ailelerle birlikte oturma eylemine geçti.
İhlas Haber Ajansı
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